Europee 2019 in Malta, in vantaggio i laburisti

Quattro seggi per il partito di centrosinistra, due per i nazionalisti di centrodestra

23.30 – Consolidato il vantaggio dei laburisti, il partito di centrosinistra maltese. Ed è già confermato il nome del primo europarlamentare espresso dai laburisti: si tratta di Miriam Dalli, eletta per la seconda volta al Parlamento europeo.

22.30 – I dati ufficiali di Malta sono attesi per le 3:00 di mattino, intanto dovrebbero essere questi i nomi dei nuovi europarlamentari: Miriam Dalli, Alfred Sant, Josianne Cutajar e Alex Agius Saliba per il Partito laburista, Roberta Metsola e David Casa per il Partito nazionalista. Quattro seggi quindi per il gruppo dei socialisti e democratici europei, due per il partito popolare europeo.

Sono sei i seggi che spettano al Paese più piccolo e meno popolato di europa: a Malta le elezioni europee 2019 vedono una sfida tra Partito laburista (Pl) e Partito Nazionalista (Pn). Alle passate elezioni per il parlamento di Strasburgo, Malta è il Paese che ha fatto registrare l’affluenza più alta su base volontaria, il 74,8%.

Nel 2014, i laburisti di centrosinistra e i nazionalisti di centrodestra ottennero tre seggi a testa. Questa volta è dato per vincitore il partito laburista, al governo dell’arcipelago con il primo ministro Joseph Muscat. Gli exit-poll, già consolidati perché le votazioni a Malta sono avvenute il 25 maggio, lo danno in testa al 55%, i nazionalisti seguono al 37%.