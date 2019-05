Europee 2019 in Italia, gli exit poll: Lega primo partito, il Pd sorpassa il M5s

Il voto è considerato un test per la tenuta del Governo gialloverde. Partecipazione in aumento, ma con percentuali inferiori rispetto agli altri paesi

00:10 – Non ride soltanto la Lega (per ora).

La reazione dei vertici PD alla pubblicazione dei primi exit polls #Europee2019 @SkyTG24 pic.twitter.com/eDlqFIG7YP — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) May 26, 2019

24:00 – Secondo l’agenzia AdnKronos, da alcune fonti del Movimento 5 Stelle filtra “sconforto” per i primi exit poll. Se i risultati fossero confermati (il M5s, secondo le proiezioni, è la terza forza politica dietro al Pd) il M5s avrebbe perso più del 12% dei voti rispetto alle politiche del 2018 mentre la Lega ne avrebbe guadagnati 13 circa.

Il M5s, stando sempre alle proiezioni, avrebbe ottenuto gli stessi voti delle elezioni del 2014. Allora si parlò di disastro. Bisogna ricordare poi che il partito guidato da Di Maio viene da una serie di sconfitte alle elezioni regionali che hanno visto trionfare il centrodestra. Fino a questo momento però. ed è bene ricordarlo, stiamo parlando soltanto di proiezioni.

Ore 23:45 – YouTrend ha fatto una media fra i vari sondaggi. Rispetto a due lanci fa c’è una novità: il Pd è dato al secondo posto, in sorpasso sul M5s. L’ex ministro della giustizia Orlando ha già commentato con toni trionfalistici: «Il Governo è finito, noi siamo pronti al voto».

Ore 23:30 – Salvini festeggia già e ha tutte le ragioni per farlo: anche se si tratta soltanto di previsioni, la Lega sarà il primo partito in Italia. Il partito guidato dal ministro dell’Interno ha ribaltato i rapporti di forza rispetto al Movimento 5 Stelle, guadagnando – lo ripetiamo, sempre secondo le stime – più di 10 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2018.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1132759347472338945

Ore 23:15 – Arrivano le prime reazioni. Le Lega esulta e parla di risultato storico; fonti del M5s fanno sapere che commenteranno soltanto i risultati reali e non le proiezioni. Zingaretti e Gentiloni – dice Ansa – hanno sorriso quando hanno letto i primi exit poll.

Ore 23:07 – Secondo i sondaggi realizzati da Swg per La7, la Lega si conferma primo partito con un risultato compreso tra il 26,5 e il 29,5%. Il Pd – e questo, se confermato, sarebbe già un primo colpo di scena – è dato tra il 21 e il 24%, una percentuale potenzialmente superiore a quella del M5s che si attesterebbe fra il 20 e il 23%. Seguono Forza Italia tra il 9 e l’11%, Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7%, +Europa-Iic tra il 2,4 e il 3,5%, la Sinistra tra il 2 e 3%. Gli equilibri tra le varie forze politiche sono confermati anche dai primi istant poll di YouTrend

Ore 23:00 – Seggi chiusi! L’affluenza è data in una forbice compresa tra il 57 e il 61%, percentuale simile o leggermente superiore al 2014. Tra poco entriamo nel vivo con i primi exit poll. Ricordiamo che l’Italia ha diritto a eleggere 73 eurodeputati.

Ore 22:30 – Ecco qualche dettaglio in più fornito ancora da YouTrend: le regioni che vanno dal celeste al blu scuro sono quelle dove, rispetto alle politiche, l’affluenza è aumentata. Quelle che vanno dal salmone al rosso sono quelle dove è in calo. Fatta qualche eccezione, l’Italia è spaccata in due.

#Europee2019: ecco la mappa della variazione dell'affluenza rispetto alle #Politiche2018. La Regione dove si registra il calo maggiore è la #Sardegna.#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/7GtgFlID0Z — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Ore 22:15 – YouTrend ha pubblicato una prima mappa dell’affluenza: la partecipazione è molto alta nelle regioni centro-settentrionali e più bassa al sud. Non è una buona notizia per il Movimento 5 Stelle, che alle politiche aveva raggiunto un ottimo risultato proprio grazie alla massiccia partecipazione del Sud.

🇪🇺 Ecco le mappe dell’affluenza definitiva delle 19. Partecipazione più alta nelle regioni centro-settentrionali, molto più bassa nelle Isole.#Europee2019 #MaratonaYouTrend pic.twitter.com/hLjzpCCt4Z — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Inizia il nostro live-blog sulle elezioni europee in Italia, dove si vota fino alle 23 per rinnovare il Parlamento europeo. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno alle 19 l’affluenza era del 43,84%, in aumento dell’1,7% rispetto alle elezioni del 2014. In Italia i risultati delle elezioni europee potrebbero avere un impatto anche sugli equilibri della maggioranza di Governo, formata da Lega e Cinque Stelle.

L'affluenza definitiva in Italia alle ore 19 per le #Europee2019 è pari al 43,84%, in aumento rispetto al 42,14% del 2014.#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) May 26, 2019

Il partito guidato da Salvini punta a raggiungere il 30%, quello di Luigi Di Maio – storicamente sfavorito alle europee – spera di raggiungere lo stesso risultato, equiparando così i risultati delle elezioni politiche. Il Partito Democratico punta a raggiungere almeno il 20% e a superare il M5s, con cui secondo gli ultimi sondaggi si gioca il ruolo di seconda forza politica del Paese.