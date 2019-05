L’Inter saluta (in anticipo) Luciano Spalletti. Ora tocca ad Antonio Conte

Dopo meno di due anni Luciano Spalletti lascia l’Inter. A dare la notizia è stata la società che in un Tweet pubblicato alle 10:30 ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) May 30, 2019

Arrivato nell’estate del 2017, Spalletti è riuscito a portare la squadra due volte in Champions League. Clamorosa la vittoria contro la Lazio nell’ultima giornata dello scorso campionato, che regalò il quarto posto all’Inter. Anche quest’anno la squadra è arrivata quarta, con 69 punti, a pari merito con l’Atalanta e davanti al Milan.

Nei suoi anni all’Inter, Spalletti non è mai riuscito a portare la squadra oltre la fase a gironi nella Champions League. In Coppa Italia invece non ha mai superato i quarti di finale. Negli ultimi giorni, l’ormai ex allenatore dell’Inter ha perso il fratello maggiore, morto in seguito a una lunga malattia. Forse è anche per questo che il tecnico ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

Dovrebbe subentrare al suo posto Antonio Conte, ex tecnico della nazionale nonché della Juventus e del Chelsea. Il tecnico avrebbe firmato un contratto di 3 anni a 9 milioni netti più bonus a stagione.

Il presidente dell’Inter, il 28enne cinese Steven Zhang, ha voluto ringraziare Spalletti con un post nostalgico su Instagram: «Non ci dimenticheremo mai la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo dal profondo del cuore. Una volta che sei l’allenatore dell’Inter, sarai sempre anche il mio allenatore. Grazie Mister Spalletti.»

