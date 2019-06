Knorr lascia l’Italia: le famiglie preferiscono piatti pronti senza additivi e conservanti

Knorr va via dall’Italia per trasferirsi in Portogallo. Anche in Veneto la multinazionale ha deciso di chiudere i battenti e di trasferire la sua realizzazione di dadi, dopo ben 54 anni, in un paese dove il costo del lavoro è più basso rispetto a quello italiano. Una scelta dolorosa visto che causerà il licenziamento collettivo di 76 dei 161 addetti, come si legge stamattina sulle pagine de La Stampa, in servizio nello stabilimento di Sanguinetto, in provincia di Verona.

Sono cambiate le esigenze dei consumatori

Una scelta obbligata per Knorr (Unilever è la società che dal 2000 è proprietaria del marchio) legata principalmente alle «rilevanti difficoltà riscontrate a livello europeo e italiano nel settore dei dadi da brodo tradizionali che hanno portato a una diminuzione del fatturato di più del 10% in due anni e dall’esigenza di rispondere alle mutate esigenze del mercato».

I sindacati, però, si dicono preoccupati e parlano di un «piano preordinato» che potrebbe portare «alla cessazione di ogni attività in questo sito (a Verona, ndr) dove non si investe da cinque anni».

Nello stabilimento si produce anche il dado gel e la linea “risotteria” ma le intenzioni dell’azienda sembrano essere altre. Si vuole diversificare la produzione nel lungo periodo verso «prodotti food più in linea con i trend di mercato e verso un legame sempre più stretto con il mercato italiano».

Il rischio della delocalizzazione all’estero

I problemi da attenzionare restano due: il primo è che una multinazionale straniera «prima o poi troverà il modo di delocalizzare all’estero», come spiega Lorenzo Bazzano, responsabile economico della Coldiretti; il secondo è che i consumatori «sono orientati nell’acquisto di prodotti che diano un servizio aggiuntivo come i cibi pronti».

Cosa comprano le famiglie

Piatti pronti «senza conservanti» e con «pochi grassi» e «senza additivi»: questa è la richiesta delle famiglie come rilevato dalla quarta edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy. Nell’acquisto incide anche la dicitura «biologico», «adatto a una dieta vegana/vegetariana» e «prodotto made in Italy».

