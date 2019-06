Milano, stangata in arrivo su bus e metro. Da luglio il biglietto sale a 2 euro

Stangata per gli utenti del trasporto pubblico del capoluogo lombardo a seguito dell’approvazione, da parte della giunta Sala, di una proposta che ritocca al rialzo le tariffe di metro e bus Atm.

Ecco tutti i rincari

La modifica prevede un rialzo dei prezzi dei ticket del trasporto pubblico di Milano già a partire dal 15 luglio. Il biglietto singolo passa da 1,50 a 2 euro, il carnet da 10 corse da 13,8 a 18 euro, il ticket giornaliero da 4,5 a 7 euro, il settimanale da 11,3 a 17 euro, il mensile da 35 a 39 euro.

Salvi gli abbonamenti per giovani e anziani

Rimarrà invariato a 22 euro il mensile per i giovani fino a 27 anni (prima era 26 anni) e l’annuale a 200 euro: l’agevolazione varrà fino ai 30 anni in caso di occupazione precaria con un Isee che sia inferiore ai 25mila euro.

Non cambia anche l’abbonamento annuale standard da 330 euro, salvo che si decida di rateizzarlo a 27,50 euro al mese (il rischio, però, è che l’importo possa salire a 30-31 euro al mese se ad occuparsi della riscossione sarà una società esterna ad Atm) e quello degli anziani. Disoccupati o indigenti con Isee sotto i 6mila euro annui pagheranno soltanto 50 euro l’anno.

Il Codacons sul piede di guerra

Dura la presa di posizione del Codacons che parla di un «vero e proprio schiaffo ai milanesi», un «aggravio di costi significativo» soprattutto per «i pendolari che usufruiscono costantemente del servizio messo a disposizione da Atm». In questo modo «Milano diventerà una delle città più care d’Europa per il trasporto pubblico».

Estesa l’area di utilizzo del trasporto pubblico di Milano

Ma c’è una nota positiva: verrà estesa l’area di utilizzo del trasporto pubblico ai Comuni della prima fascia dell’hinterland milanese.

La delibera, comunque, pur essendo stata approvata dalla giunta Sala, dovrà prima essere approvata dalla commissione trasporti (prevista per domani 4 giugno) e infine dovrà approdare in consiglio comunale.

Leggi anche