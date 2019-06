Polemica «Uno Mattina», l’ad Rai Salini frena su Poletti (ex direttore di Radio Padania)

Lo scontro in casa Rai non si arresta. Dopo lo scoppio della polemica relativa alla conduzione di Uno Mattina estate affidata a Roberto Poletti, figura di spicco negli ambienti leghisti – è stato direttore di Radio Padania-, nonché biografo di Matteo Salvini, ora è l’ad del servizio pubblico, Fabrizio Salini, a parlare.

«L’intenzione è valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto della loro autonomia editoriale, se pensano di non trovare in azienda risorse adatte ai programmi, possono rivolgersi all’esterno». Così l’ad Rai ha risposto in Vigilanza alle domande sulle conduzioni dei programmi estivi affidate a esterni.

Già ieri Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai, lo aveva anticipato tramite un post su Facebook, riprendendo una indiscrezione pubblicata da Dagospia. Nel post scritto del politico dem, si parla proprio della «conduzione del programma trasformata in Uno Salvini a spese di tutti i contribuenti»

