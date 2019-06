Scandalo Csm, la nuova guerra tra toghe in tre minuti

Il Consiglio Superiore della Magistratura è al centro di una bufera. Lo scandalo, partito da un’inchiesta per corruzione su Luca Palamara, potentissimo ex presidente dall’Anm ed ex membro dello stesso Csm, ha squarciato il velo su alcuni meccanismi interni alla magistratura, in particolare per quanto riguarda la modalità con cui verrebbero decise le nomine e le sanzioni disciplinari.

David Ermini, ex parlamentare del Pd e vicepresidente dell’organo di autocontrollo della magistratura – il presidente è Sergio Mattarella, il capo dello Stato – parlando all’assemblea del Consiglio in seduta plenaria ha detto: «O sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti». Parole che danno la cifra della serietà della situazione.

L’inchiesta su Palamara

Il motivo per cui l’inchiesta su un magistrato è arrivata a gettare, in pochi giorni «discredito», riprendendo la definizione di Ermini, sul Csm e sull’intera categoria va ricercato nelle pieghe delle indagine e degli addebiti che sono contestasti a Palamara: cioè aver ricevuto denaro e regali da alcuni lobbisti, con cui intratteneva stretti rapporti di amicizia, in cambio dell’influenza in alcune sentenze.

«Influenza» sembra proprio la parola chiave dello scandalo che sta travolgendo il Csm. Palamara, infatti, oltre che di corruzione, è accusato di aver cercato, venuto a sapere delle indagini a suo carico, di influenzare la nomina del prossimo procuratore capo di Perugia: la procura del capoluogo umbro ha infatti competenza sulle indagini che riguardano i magistrati romani, come lo stesso Palamara.

Non solo, come pm a Roma e progettando una nuova scalata, il magistrato voleva scegliere anche il successore del procuratore capo Giuseppe Pignatone, in pensione dall’8 maggio. Con l’idea di ridimensionare il peso dei pm più duri di piazzale Clodio, avrebbero partecipato ai vertici anche Cosimo Ferri e Luca Lotti, quest’ultimo iscritto al registro degli indagati sul caso Consip proprio a Roma.

Gli incontri con i politici per le nomine

Le indagini su Palamara rivelerebbero inoltre un modus operandi che coinvolgerebbe alcuni magistrati che avrebbero intrattenuto rapporti e partecipato a diversi incontri con lo stesso Palamara e esponenti del mondo politico con il fine, appunto, di pilotare nomine e promozioni. Per quanto riguarda il versante politico dell’inchiesta, anche se al momento nessuno è indagato, il nome di spicco che trapela dalle indagini è quello del dem Luca Lotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Renzi e ministro dello sport nell’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni.

Le dimissioni dal Csm

Cinque dei sei membri del Csm provenienti dalla magistratura (gli altri, come Ermini, sono di nomina politica) si sono dimessi o autosospesi a seguito dell’inchiesta che coinvolgerebbe alcuni di loro, a cui verrebbe attribuita la responsabilità di aver aiutato Palamara informandolo delle indagini a suo carico: non avrebbero commesso reati, ma il loro comportamento ha gettato «discredito» – appunto – sull’intera categoria.

I commenti dei magistrati e la posizione del Quirinale

La vicenda ha scatenato un tiro incrociato di dichiarazioni da parte di magistrati che hanno stigmatizzato il comportamento dei colleghi. Ad esempio Giusseppe Cascini, altro consigliere del Csm, che è arrivato a paragonare l’attuale inchiesta allo scandalo P2 degli anni Ottanta, quando emerse che la loggia massonica eversiva, a cui erano affiliati alcuni magistrati, era in grado di tenere le fila delle attribuzioni degli incarichi delle corti italiane.

Dal Quirinale trapelano voci di un presidente della Repubblica «profondamente contrariato» da ciò che sta trapelando dall’inchiesta e che ha fatto pesare il suo ruolo chiedendo che si svolgano in tempi brevi le elezioni per sostituire i membri del Csm che si sono dimessi o autosospesi.

Il ruolo delle “correnti”

L’inchiesta inoltre mostrerebbe un ruolo controverso delle diverse “correnti” della magistratura. Alcuni elementi del procedimento, infatti, indicano che nomine e promozioni fra i togati avvengano sulla base di logiche politiche interne: le vari correnti giocherebbero il ruolo di veri e propri partiti (dal loro specifico colore) scontrandosi e alternandosi al potere.

Apici dello scontro e meta ultima sarebbero la leadership dell’Associazione Nazionale Magistrati e la guida del Csm (quella del Presidente della Repubblica è una carica solo formale). Da queste posizioni è possibile indirizzare promozioni e procedimenti disciplinari, con un ruolo di contropotere rispetto ai membri laici del Consiglio (cioè quelli nominati dalla politica).

Gli arresti di gennaio

Il 2019 non era iniziato sotto i migliori auspici per la magistratura capitolina: Antonio Savasta, giudice del tribunale di Roma e ex pubblico ministero di Trani era stato arrestato insieme al collega Michele Nardi, pm nella Capitale, per ordine della procura di Lecce con l’accusa di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 quando i magistrati era in servizio a Trani.

