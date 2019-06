Alfieri “mister fritture” diventa sindaco: parte la sfilata delle ambulanze – Il video

Un corteo di ambulanze per celebrare la vittoria alle elezioni comunali di Franco Alfieri: a denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

«Il sistema Alfieri coinvolge a Capaccio-Pestum (Salerno) persino le ambulanze – dichiara Cammarano – che, nel cuore della notte, hanno attraversato a sirene spiegate le strade della cittadina per celebrare la vittoria a sindaco del re delle fritture di pesce».

«Un corteo vergognoso, – prosegue il consigliere – al seguito di un camion che trasportava una “vela” con il volto del consigliere e già capostaff del governatore De Luca. Ben sette i mezzi per il soccorso pubblico impiegati fino a tarda notte a esaltare la vittoria di un uomo sul cui capo pende un’indagine per voto di scambio politico mafioso».

Le immagini sembrano parlare chiaro. I mezzi del pubblico soccorso attraversano le strade del paese a sirene spiegate e precedute da un carroattrezzi che trasporta una pubblicità, appunto una vela, elettorale di Alfieri.

Lo stesso Alfieri era stato al centro delle polemiche, e poi di un’inchiesta per voto di scambio, dopo che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel novembre del 2016 aveva indicato proprio in Alfieri il punto di riferimento per le – poi diventate celebri, “fritture di pesce”: cioè per organizzare cene a sostegno del Sì al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

