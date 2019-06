Esplosione in un palazzo a Rocca di Papa: tre bambini feriti, uno in codice rosso

Tre bambini e un dipendente del Comune di Rocca di Papa sono rimasti feriti dopo un’esplosione avvenuta in un palazzo vicino alla sede del Comune. Dopo il boato, è crollata una parte della facciata del palazzo in via della Costituzione, nella cittadina vicino Roma.

La polizia ha interdetto la zona, mentre i vigili del fuoco hanno fatto evacuare le abitazioni vicine alla palazzina, per pericolo ulteriori esplosione. Nella zona erano in corso dei lavori sulla conduttura del gas. L’edificio in cui è avvenuta l’esplosione ha riportato gravissimi danni, secondo quanto riportano dopo un primo sopralluogo i vigili del fuoco.

I tre bambini feriti si trovavano nella scuola dell’infanzia, in un edificio vicino l’esplosione. Un bambino è stato trasportato al Bambino Gesù in codice rosso, altri due sono stati ricoverati alll’ospedale di Frascati.