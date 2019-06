Via al vertice tra Conte e i due vice-premier sul negoziato con l’Ue

È iniziato con quasi un’ora di ritardo il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Conte e i due vice-premier. Ad attendere a Roma Luigi Di Maio, che rientrava dalla Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra, c’erano già Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Al centro della riunione, la prima dopo l’ultimatum lanciato dal presidente del Consiglio solo una settimana fa, l’atteggiamento da tenere nei confronti di Bruxelles: domani il ministro dell’Economia Tria riferirà in parlamento sulla richiesta di aprire una procedura di infrazione per debito eccessivo fatta dalla Commissione Ue, mentre giovedì sarà all’Ecofin per il primo confronto (politico) con i ministri delle Finanze degli Stati membri.

A pochi metri da Palazzo Chigi, nel palazzo dei gruppi parlamentari è in corso invece la prima “graticola” prevista dal M5S per i suoi sottosegretari, in cui ci sarà un confronto sul lavoro svolto con i parlamentari 5 Stelle. Ad ascoltarle i sottosegretari c’è il direttivo del gruppo M5S, i capigruppo e buona porta dei presidenti pentastellati di commissione.