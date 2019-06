Marco Carta, arresto non convalidato: «Io non ho rubato, non ho io le magliette»

«Gli elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti». È con queste parole che il giudice di Milano Stefano Caramellino non ha convalidato l’arresto di Marco Carta e non ha applicato nessuna misura cautelare. L’arresto del cantante, infatti, «non può essere considerato legittimo», in quanto la testimonianza di Carta «non è scalfita da alcun elemento probatorio».

Il cantante di Amici di Maria De Filippi si dice estraneo ai fatti, come riferisce il suo difensore, l’avvocato Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima che si è svolto, a porte chiuse, al tribunale di Milano, dopo l’arresto del 31 maggio per furto aggravato.

Marco Carta, secondo l’accusa, avrebbe rubato sei magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano dopo aver tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile (che all’uscita del negozio ha suonato). Il vincitore di Sanremo, arrestato dalla polizia locale, era insieme a una donna di 53 anni, Fabiana Muscas.

La versione dei fatti di Marco Carta

«Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene e sono felice di poterlo dire», sono le parole di Marco Carta, uscendo dall’aula del tribunale di Milano. «Adesso vado a casa, sono un po’ scosso, le magliette non ce l’ho io, l’hanno visto tutti» ha aggiunto. «Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti – ha spiegato il suo legale – lui è totalmente estraneo. Marco è una bravissima persona».

A chi ha provato a chiedergli chi avesse sottratto quelle magliette, il cantante ha replicato così: «Non mi va di dirlo, non faccio la spia».

Il parere di un esperto: perché i vip rubano?

Ma per quale ragione un personaggio dello spettacolo dovrebbe rubare all’interno di un negozio rischiando di mettere a repentaglio la propria carriera artistica?

A spiegarlo è Emilio Sacchetti, psichiatra dell’Università di Brescia, che all’Ansa ha detto: «Le cause possono essere molte e diverse tra loro, a partire da un banalissimo senso di onnipotenza, per cui mi convinco che tutto mi è consentito perché sono importante e quindi la faccio franca. In altre situazioni quello che provoca questo comportamento è il bisogno di una sfida, il bisogno di sentirsi “stimolati” da cose al limite, un po’ come avviene per certi giocatori d’azzardo che magari non avrebbero bisogno di soldi. Poi si arriva alla cleptomania vera e propria, cioè un impulso che non si riesce a controllare».

