Dare più potere alle donne porterebbe a un miglioramento nelle condizioni dei bambini

Elsevier, una delle maggiori case editrici di riviste scientifiche, ha premiato nel maggio scorso lo studio condotto da Hans Ekbrand e Bjorn Hallerod sulla correlazione tra potere femminile e migliori condizioni dei bambini.

La ricerca pubblicata nell’agosto 2018 suggerisce come una maggiore equità di diritti tra donne e uomini possa corrispondere a una minore povertà infantile, soprattutto quando si parla di alimentazione. Si tratta infatti di una analisi riguardante la malnutrizione in 49 paesi con basso e medio reddito.

Quando la causa e l’effetto si condizionano tra loro

Stando ai dati raccolti, questi miglioramenti nelle condizioni dei bambini prescindono da quella economica delle famiglie di appartenenza. Sembrerebbe quindi che una maggiore presenza di donne inserite nei principali contesti lavorativi e sociali sia associato ad un maggior benessere, da cui deriverebbero quindi migliori condizioni per i bambini.

Secondo Ekbrand «questo dimostra che ci sono ragioni per rafforzare la posizione delle donne nella società in generale». L’affermazione è più che legittima, tuttavia lo studio non riesce a stabilire un nesso di causa-effetto.

Potrebbe essere infatti che un miglioramento delle condizioni sociali abbia dei riflessi su quella delle donne e dei bambini, fermo restando che si tratta di fattori capaci di influenzarsi tutti tra loro, ragione per cui, come afferma lo stesso Ekbrand «rafforzare la posizione delle donne porta benefici per la società nel suo insieme».

Anche l’istruzione sarebbe un fattore determinante

Nella ricerca, dove è stata valutata la situazione di 390 mila bambini sotto i 5 anni, è stata riscontrata anche una correlazione con un divario ridotto nell’istruzione tra uomini e donne: quando questo succede si trovano anche «bambini che soffrono meno spesso la fame».

Anche nel caso dei livelli di istruzione si è riscontrato un beneficio distribuito. La presenza di donne più istruite farebbe sì che anche quelle con livelli più bassi di scolarizzazione abbiano figli con meno problemi di denutrizione.

L’ipotesi dei ricercatori è che le donne partecipando attivamente allo sviluppo della società, influiscano sulle politiche volte a migliorare le condizioni dei bambini.

«Se è vero che le donne, vista l’opportunità, sono più propense degli uomini a vedere gli interessi dei bambini, è probabile che i bambini siano meno esposti a forme gravi di privazione nei paesi in cui le donne hanno una posizione relativamente forte nella società».

Sullo stesso tema: