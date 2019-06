L’intercettazione che inguaia Lotti, Palamara e i togati del Csm

Dalle intercettazioni effettuate tramite la microspia inserita nel cellulare del giudice Luca Palamara emerge chiaramente quanto l’ex ministro Luca Lotti si muovesse come regista del risiko per la nomine nel Csm durante una delle riunioni serali in hotel per decidere il futuro procuratore capo di Roma, là dove dice: «Si vira su Viola, ragazzi».

Alla riunione del 6 maggio, durata 40 minuti, partecipavano il «fior fiore della magistratura», come riporta La Stampa. I «ragazzi» a cui si riferisce Lotti sono Gianluigi Morlini, presidente della commissione per le promozioni ai ruoli direttivi, da ieri sotto procedimento disciplinare e già dimesso. Poi c’erano quattro consiglieri del Csm: Luigi Spina, indagato e dimissionario, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. Infine il deputato del Pd Cosimo Ferri.

La nomina di Giuseppe Creazzo

Lotti spingeva perché la procedura per la nomina si chiudesse in pochi giorni, e così è andata. Nonostante il vicepresidente David Ermini, consigliere nominato dal Quirinale, chiedesse un supplemento di istruttoria per ascoltare i tre candidati. La risposta sarebbe stata sprezzante.

La candidatura di Giuseppe Creazzo era quella da abbattere per il gruppo riunito con Palamara. Procuratore capo di Firenze, Creazzo ha una carriera limpida alle spalle e non si sarebbe mai prestato ai disegni del gruppo di Palamara. Creazzo fa parte della forte corrente Unicost, lui in particolare di quella parte che non fa per niente riferimento a Palamara.

Il procuratore di Firenze è anche quello che ha indagato sui genitori di Matteo Renzi. Palamara e soci sondano la possibilità di usare contro Creazzo un esposto di un suo vice relativo a un’inchiesta sulla sanità. Poi valutano la possibilità di farlo trasferire a Reggio Calabria, facendolo quasi passare come un favore, visto che Creazzo è reggino.

Palamara a quel punto tira dritto: «Gli va messa paura con l’altra storia». E poi ribadisce: «Metti paura con l’altra storia, dai… liberi Firenze, no?». Lotti va ben oltre: «Però a Torino (dove Armando Spataro è andata da poco in pensione) chi ci va? Scusate se faccio ‘sta cacchio di domanda».

Lotti vuole Creazzo lontano da Firenze, i suoi interlocutori colgono al volo l’indicazione, a cominciare da Spina: «Dobbiamo togliere dai coglioni il prima possibile». Aggiunge Palamara: »Se lo mandi a Reggio, liberi Firenze». Lotti replica: «Se quello di Reggio va a Torino, è evidente che quel posto è libero e quando lo capisce che non c’è più posto per Roma, fa domanda… E che se non fa domanda, non lo sposta nessuno».

