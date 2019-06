Germania, un arresto per l’omicidio del politico pro-migranti: «È un esponente dell’estrema destra»

Il politico era stato insultato e minacciato per le sue posizioni pro migranti

Sono trascorse due settimane dalla morte dell’esponente della Cdu dell’Assia, Walter Lübcke, trovato senza vita in casa, con un colpo di pistola alla testa. Oggi, 16 giugno, la polizia tedesca ha arrestato a Kassel un uomo di 45 anni, sospettato di aver ucciso il politico tedesco. A darne notizia è il quotidiano tedesco Tagesspiegel, che cita fonti giudiziarie e di polizia.

L’uomo sarebbe stato individuato grazie alla prova del Dna e avrebbe precedenti penali gravi. Secondo due media tedeschi, Bild e Frankfurter Allgemeine, sarebbe collegato ad ambienti di estrema destra, fatto quest’ultimo che non sarebbe stato ancora confermato dalle forze dell’ordine che stanno indagando sul caso.

Il politico, che ricopriva il ruolo di presidente del distretto di Kassel, in passato era stato insultato e minacciato di morte dopo alcune sue prese di posizione a favore di migranti e profughi. Anche dopo la sua morte Lübcke è stato oggetto di un’ondata di insulti in rete, il che ha provocato una vasta ondata di indignazione in Germania.

Leggi anche: