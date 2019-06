Camilleri, condizioni ancora «critiche ma stabili» dopo la notte in rianimazione: prossimo bollettino alle 12

Restano critiche, ma stabili, le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo riferisce l’agenzia Ansa, che cita fonti sanitarie, a distanza di poco più di 12 ore dall’ultimo bollettino medico diffuso alle 17 di ieri, 18 giugno.

Camilleri è stato trasportato in codice rosso ieri mattina al Santo Spirito di Roma, già in condizioni gravi, per problemi cardiorespiratori. Dopo l’arrivo in pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale.

L’ultimo bollettino medico ha confermato la preoccupazione dei medici sulle condizioni di Camilleri, per il quale la prognosi è rimasta riservata. Lo scrittore è attaccato a un macchinario per respirare: «È ricoverato in rianimazione – hanno confermato i medici – con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico».

I messaggi su Twitter

In pochissimo tempo sono stati centinaia i messaggi di solidarietà pubblicati dai fan sui social. Uno su tutti quello di Rosario Fiorello: «Avanti maistru… fozza susemini! (“Avanti maestro, forza alziamoci!”)»

Il nuovo romanzo di Camilleri al primo posto su Amazon

Su Amazon il nuovo romanzo di Andrea Camilleri “Il cuoco dell’Alcyon” balza al primo posto della classifica dei bestseller più venduti.

