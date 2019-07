Nomine Ue, chi è la tedesca Ursula Von der Leyen, la candidata presidente alla Commissione Europea

Per la prima volta nella storia dell’Ue una donna sarà a capo della Commissione europea. Dopo una serrata corsa tra tre principali candidate – Margrethe Vestager (danese e Commissaria europea alla concorrenza), Kristalina Georgieva (bulgara e presidente della Banca Mondiale) e Ursula von der Leyen, tedesca e prima donna a ricoprire l’incarico di ministra della Difesa in Germania – è stata proprio quest’ultima a ricevere il placet del conclave dei capi europei.

Membro dell’Unione cristiano democratica tedesca dagli inizi degli anni Novanta, Ursula von der Leyen, classe 1958, dopo molteplici incarichi amministrativi a livello locale, nel 2003 viene nominata ministro degli Affari sociali, della Famiglia e della Salute, delle Donne nel land della Bassa Sassonia.

Nel 2004, dopo esser diventata membro della presidenza dell’Unione cristiano-democratica, scala ininterrottamente la politica tedesca, sino a quando, nel 2005, diventa Ministro della Famiglia e della Gioventù. La carica, riconfermata nel 2009, dura sino alle dimissioni del collega ed ex ministro della Difesa Franz Josef Jung: da allora diventa ministro del Lavoro sino al 2013.

Nel dicembre 2013, durante il terzo mandato della cancelliera tedesca Angela Merkel, Ursula von der Leyen viene nominata ministro della Difesa, prima donna a ricoprire tale incarico in Germania. Durante il mandato è stata protagonista di un durissimo scontro con i vertici militari tedeschi, a margine dello scandalo sulla presenza di militari filonazisti tra le fila della Bundeswehr.

Malgrado la carriera politica di Ursula von der Leyen sia iniziata quando aveva ormai compiuto 40 anni, la neo presidente della Commissione Europea è nata e cresciuta immersa nella politica. Suo padre, Ernst Albrecht, ha ricoperto in passato il ruolo di direttore generale proprio presso la Commissione europea, per poi diventare premier della Bassa Sassonia.

Nel pacchetto-nomine che ha visto l’elezione della ministra tedesca della Difesa a futura guida della Commissione Europea, si affianca il nome di un’altra donna: Christine Lagarde, attuale capo del Fondo monetario internazionale, e candidata presidente della Banca Centrale Europea.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.