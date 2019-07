Elezioni in Grecia, Tsipras sconfitto da Mitsotakis: vince il centrodestra. Alba Dorata fuori dal Parlamento

Dai primi exit poll delle elezioni Politiche in Grecia, è in vantaggio il partito conservatore ellenico Nuova democrazia di Kyriakos Mitsotakis con una stima tra il 42 e il 38%. La formazione di governo Syriza di Alexis Tsipras è ferma tra il 26,5 e il 30,5%, come riferiscono i media locali.

Dopo circa mezz’ora dalla chiusura delle urne alle 18, Tsipras ha riconosciuto la sconfitta con una telefonata all’avversario Mitsotakis.

Gli esperti riferiscono che nelle prime ore della giornata a votare sono principalmente i pensionati e le persone più anziane, dato che potrebbe influenzare gli exit poll. In ogni caso, il distacco di circa 13 punti percentuali sembra confermare le previsioni della vigilia del voto, con Nuova democrazia destinato a conquistare la maggioranza.

In base ai primi calcoli per la distribuzione dei seggi, la Grecia potrebbe tornare ad avere una chiara maggioranza in Parlamento dopo dieci anni. I media locali stimano per Nuova Democrazia un risultato oltre il 40% dei voti, quindi tra i 155-167 seggi sui 300 del Parlamento. Syriza invece non otterrebbe più di 77-82 parlamentari. Per i socialdemocratici di Kinal, 19-22 seggi, i comunisti di KKE-NI 16-19. Alba Dorata, che oscilla tra l’2,8 e il 4,8%, potrebbe rimanere fuori dal Parlamento per non aver raggiunto la soglia di ingresso.

Leggi anche: