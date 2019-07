Migranti, Guardia costiera verso l’Italia con 135 naufraghi. Il Viminale nega lo sbarco e Malta ne salva altri 67

Salvini aveva già annunciato il blocco. Intanto un portavoce della Commissione Ue ha assicurato che Bruxelles prenderà contatti con gli Stati membri per la redistribuzione

Previsti nuovi arrivi di migranti in Italia dal Mediterraneo. La nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera italiana è diretta verso le coste italiane con a bordo 135 migranti, ma per il momento non sa ancora dove farli sbarcare. Il Viminale ha negato lo sbarco a Lampedusa.

Nello specifico, un gruppo di 50 erano stati soccorsi a circa cinquanta miglia da Malta da un peschereccio italiano ‘Accursio Giarratano’. I rimanenti si trovavano a bordo di un altro gommone, anch’esso in avaria, ed erano stati segnalati da un peschereccio tunisino.

Dopo il salvataggio il comandante Carlo Giarratano del motopeschereccio ‘Accursio Giarratano’ aveva rassicurato sulla sorte dei migranti: «Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte».

Salvini dice no allo sbarco

Ma il Viminale ha negato l’ingresso alla nave nel porto di Lampedusa. Già in precedenza il vicepremier Matteo Salvini aveva annunciato: «Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo».

«Il problema è bloccare gli scafisti – ha aggiunto Salvini intervenendo a Radio24 – nelle prossime ore vedremo se alle parole dell’Europa seguiranno i fatti perché avremo modo di sperimentare l’accoglienza e la generosità di Italia, Germania e Francia e di tutti gli altri paesi che spesso fanno la morale all’Italia. Non lasciamo morire nessuno, ma se Macron pensa che tutti i barconi debbano arrivare in Italia e che ci debba pensare l’Italia, ha sbagliato a capire».

La Commissione europea ha fatto sapere di «aver ricevuto dall’Italia una richiesta di svolgere un ruolo di coordinamento attivo per facilitare lo sbarco dei migranti soccorsi che si trovano attualmente a bordo della nave della Guardia costiera italiana Gregoretti». E un portavoce della commissione ha assicurato che l’Ue «prenderà contatti con gli Stati membri».

67 migranti in arrivo a Malta

Un secondo gruppo di 67 migranti è stato salvato dalle forze armate maltesi nella zona Sar di competenza maltese e sarà sbarcato nel porto della Valletta già nelle prossime ore.

Si tratta della seconda imbarcazione che la Afm intercetta e recupera in appena 24 ore. Ieri era toccato a un gruppo di 76 persone, tutti uomini provenienti da Gambia e Sud Sudan.

Naufragio in Libia, decine di corpi recuperati

Intanto sono decine i corpi la Guardia costiera libica ha riportato sulle coste di Tripoli all’indomani del naufragio di due imbarcazioni al largo delle coste libiche. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Mezzaluna Rossa, sono 62 i corpi senza vita recuperati in mare.

Secondo le autorità di Tripoli i dispersi sarebbero 116 mentre, secondo l’Unhcr, sarebbero 84 i sopravvissuti trasferiti nel centro di detenzione di Tajoura. Si tratta della stessa struttura bombardata a inizi luglio in cui sono rimasti uccisi almeno 50 rifugiati.

Leggi anche: