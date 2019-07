L’Arsenal mette la freccia per Pepé, Napoli superato

Clamoroso rilancio dall’Inghilterra: sei milioni di euro per l’ivoriano. Sfuma il colpo di Adl

Brutte notizie per il Napoli. Dopo James, che probabilmente resterà a Madrid causa infortunio di Asensio, sta per sfumare anche Nicolas Pepé.

L’attaccante ivoriano del Lille è a un passo dall’Arsenal, che avrebbe sbaragliato la concorrenza con un faraonico ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Due in più rispetto all’offerta del Napoli che si era incagliato anche sulle altissime richieste di commissione avanzate dagli agenti del ragazzo.

Gli agenti di Pepè a Dimaro

La beffa, dunque, è a un passo dopo che giovedì erano addirittura sbarcati a Dimaro gli agenti del calciatore, e il presidente del Lille aveva chiaramente detto che l’accordo tra club era pressoché totale. Ounas + 60 milioni.

Nulla da fare. Pepé, a meno di repentino dietrofront, dice no alla Champions col Napoli. Va all’Arsenal dove non giocherà la UCL, ma troverà un super-ingaggio. Per la gioia dei Gunners e dei suoi procuratori, che dovrebbero strappare almeno 5 milioni di commissioni.

Foto di copertina Ansa / Pepé

Leggi anche: