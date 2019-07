Americano bendato, nei guai altra prof. La risposta al sondaggio leghista: «Un colpo in testa…»

Dopo il post di Eliana Frontini l’insegnante di Novara che aveva commentato con «uno di meno» la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega (che ha generato numerose, inevitabili polemiche e costerà all’insegnante una sospensione) la una nuova, per certi versi sorprendente, esternazione sui canali sociali da parte di un’insegnante: si tratta di Patrizia Starnone, 46 anni, già avvocato e ora docente di diritto ed economia in un istituto superiore di Giaveno, in provincia di Torino.

Starnone ha risposto su Twitter a quello che è stato considerato da molti una sorta di sondaggio da parte dell’account ufficiale della Lega-Salvini Premier a proposito della fotografia dell’indagato Natale Hjorth ammanettato e bendato nella caserma dei carabinieri di Via Senci a Roma: «Alcuni giornali sostengono che si tratti di una FOTO CHOC, voi che ne pensate?».

Il tweet incriminato di Patrizia Strarnone

L’insegnante ha replicato: «È scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l’efferato crimine perpetrato contro il nostro carabiniere. Cari agenti della forze dell’ordine quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese».

Su di lei sono naturalmente piovute una mare di critiche, principalmente perché si tratta di una docente, e non special modo di diritto. Ma lei non ci sta e dichiara al Corriere della Sera: «Le mie parole sono state strumentalizzate – spiega l’insegnante di Giaveno, che alle ultime comunali era candidata come consigliere comunale per la Lega – perché io non ho fatto altro che invocare l’articolo 53 del codice penale: ovvero, quello che fa riferimento all’uso legittimo delle armi».

«Quando è in pericolo la vita di un rappresentante delle forze dell’ordine, ma potrebbe anche trattarsi di quella di un cittadino, è giusto usare le armi». Starnone dice di se stessa di avere un carattere «passionale» e pur «con la coscienza a posto», se potesse tornare indietro utilizzerebbe altre parole: «Forse userei un vocabolo meno colorito: un colpo al cuore, al petto. Ma il pensiero non cambia: io mi riferivo all’articolo 53. Conosco la legge e il rispetto per gli altri».

Il tweet non è stato infatti cancellato, ma è stato “lucchettato” il profilo (cioè visibile esclusivamente a chi è seguito dall’utente). L’argomentazione della docente, però, ha lasciato perplessi in molti commentatori. L’articolo 53 del codice penale autorizza alla difesa per la propria o altrui incolumità, ma poco a che fare con la situazione di un indagato in stato di fermo. E soprattutto non ha convinto che questo articolo del codice sia stato associato a quella che sembra descritta come l’esecuzione sommaria di un «reo».

Il profilo Twitter “lucchettato” di Patrizia Starnone

Sull’altro caso, quello di Eliana Fortini, si è espresso in modo molto chiaro il ministro dell’Istruzione Buffetti, che al quotidiano Il messaggero ha dichiarato: «Le parole scritte dalla docente non sono assolutamente compatibili con la condotta di chi è chiamato a educare e istruire i nostri figli. Per questo l’Ufficio scolastico competente, quello del Piemonte, avvierà immediatamente un procedimento disciplinare nei confronti di questa insegnante. Si procederà con estrema rapidità».

Leggi anche: