Il decreto Sicurezza bis è legge, il Senato approva con 160 sì e 56 no

Il decreto Sicurezza bis è stato approvato dal Senato con 160 voti favorevoli e 56 voti contrari. 22 gli astenuti. Il governo gialloverde aveva posto la questione di fiducia sul decreto che lo scorso 25 luglio era stato approvato dalla Camera.

Al Senato il governo Conte ha una maggioranza di 165 voti, 4 al di sopra della quota di autosufficenza di 161, cioè la metà più uno dei componenti dell’assemblea. Ai 107 senatori del M5S vanno sommati i 58 della Lega e i due MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero), che fino ad oggi hanno votato quasi sempre con la maggioranza.

I 160 voti favorevoli al decreto sono quindi un voto sotto la maggioranza assoluta dell’Aula. Ci sarebbero 5 defezioni da parte senatori pentasetellati contrari al provvedimento oltre l’assenza per motivi di salute di Umberto Bossi in casa Lega

Voto contrario al decreto arriverò dal Pd e da Liberi e Uguali (per un totale di 55 senatori) con +Europa di Emma Bonino e i fuoriusciti dal M5S. Forza Italia non voterà la fiducia (vorrebbe più fondi per le forze dell’ordine): i senatori azzurri al momento del voto di fiducia sfileranno sotto la presidenza dicendo «non partecipo al voto». È questa la scelta individuata durante la riunione del gruppo a Palazzo Madama e che non fa abbassare il quorum a differenza di quanto sarebbe accaduto se FI avesse lasciato l’Aula.

Anche Fratelli d’Italia giocherà un ruolo che potrebbe essere decisivo. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha infatti annunciato l’astensione sul decreto Sicurezza bis: considerato al Senato l’astensione non vale più come voto contrario, si tratta quindi, anche un questo caso, di una scelta che apre la strada all’approvazione del provvedimento.

