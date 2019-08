Il portale contro la pedofilia Volti Nascosti chiude per violazione della tutela dei minori

Solo pochi giorni di vita per il portale contro la pedofilia Hidden faces – Volti nascosti della Onlus La caramella buona. Le foto dei bambini e delle bambine pubblicate sul sito violavano l’articolo 114 del codice di procedura penale che vieta la pubblicazione di immagini di minori coinvolti in fatti di cronaca, in particolar modo se vittime di violenza.

«I responsabili di tale violazione rispondono al garante della Privacy», ha ricordato all’Adnkronos il presidente dell’ordine dei giornalisti delle Marche Franco Elisei, coestensore dell’aggiornamento della Carta di Treviso.

Le foto, come spiegano da La Caramella Buona, venivano pubblicate per «scoprire e bloccare centinaia di migliaia di video illegali, dove i bambini venivano obbligati ad avere rapporti sessuali con adulti per poi essere venduti come trofei tramite il download online dei filmati».

La Onlus ha deciso di interrompere la consultazione del sito. In un post su Facebook comunicano di essere «costretti, nostro malgrado, a sospendere momentaneamente la consultazione del sito Hidden faces – Volti nascosti, a causa di un vile e strumentale attacco al nostro lavoro rivolto esclusivamente a salvare migliaia di bambini».

«Davvero qualcuno si appella ad una legge che possa impedire di salvare migliaia di bambini?», continuano dalla pagina. «Noi crediamo che il fine giustifichi i mezzi, quando si tratta di bambini vittime di violenza».

