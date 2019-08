Crisi di governo, l’economista: «L’Iva aumenterà, mazzata per i consumatori» – L’intervista

Taglio Irpef, blocco Iva e deficit al 3%, questa la manovra leghista per salvare l’Italia. Ma andrà davvero così? Quali saranno le conseguenze della crisi di governo aperta dal vicepremier Matteo Salvini? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Longo, analista Ig Italia.

Partiamo subito dalla domanda più difficile. C’è il rischio che scattino le clausole di salvaguardia e che l’Iva possa schizzare al 25%?

«Sì, ci sarà l’aumento dell’Iva, non vedo possibilità concrete per scongiurarlo e sarà una mazzata per i consumatori. In realtà, lo sapevano da tempo: l’anno scorso l’abbiamo scampata per un pelo, quest’anno no. Il ciclo economico, è doveroso ricordarlo, non aiuta di certo questo governo».

Oggi l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha lanciato un allarme sostenendo, a Repubblica, che l’Italia è «il paese più fragile dell’Ue e un esecutivo salviniano aggraverebbe molto la situazione». Ma allora non esiste una soluzione?

«La soluzione è non perdere più tempo, bisogna mettere mani alle riforme strutturali. Tagliare il debito è la via maestra ma andrebbero fatti anche più investimenti. Poi, visto che non si può più tornare indietro, meglio andare subito alle urne, così da avere una maggioranza in grado di affrontare la questione. Numeri alla mano, dovremmo andare a votare il prima possibile perché il nuovo esecutivo dovrebbe avere il tempo di occuparsi della manovra economica, lavorando a ritmi serrati fino al 31 dicembre. E, invece, ai politici conviene un governo di scopo, lo stesso che potrebbe prendere scelte impopolari di cui i partiti non vogliono farsi carico. Esattamente come avvenne con Monti».

Allora la manovra leghista che prevede il taglio dell’Irpef e il blocco dell’Iva col deficit al 3%, così come spiegato dal presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, in un’intervista al quotidiano La Stampa, è fantascienza?

«Sì, è più vicina alla fantascienza che alla fattibilità. Servono i numeri, il passaggio parlamentare e l’ok della Commissione europea che difficilmente dirà sì a un 3% di deficit. Ci sono troppi ostacoli. Il mio timore è che adesso stia prevalendo la scelta politica all’effettiva volontà di scongiurare l’aumento dell’Iva».

