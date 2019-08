Trovato morto Simon Gautier, il turista francese disperso in Cilento

È stato ritrovato sul fondo di un burrone il corpo senza vita di Simon Gautier, lo studente francese 27enne che da 9 giorni era scomparso nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

Il corpo dell’escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

Il giovane era partito da Roma per un’escursione, ma durante il tragitto a piedi è caduto rompendosi entrambe le gambe. Subito dopo l’incidente Gautier ha contattato i genitori al telefono, dicendo: «Sono caduto da una scogliera, le mie gambe sono rotte, aiutami, vedo il mare ma non so dove sono». Da allora di lui non si è saputo più nulla.

