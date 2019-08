Cancelleri (M5S): «Sul governo voti Rousseau». Di Maio a cena con Zingaretti. Forno chiuso con la Lega?

Per il deputato pentastellato all’Assemblea Regionale Siciliana «il voto online e la piattaforma degli iscritti non verranno bypassati»

Il leader del Movimento Cinque Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, lancia la consultazione sulla piattaforma Rousseau per sciogliere in nodo dell’eventuale alleanza di governo con il Partito Democratico e lo fa nel giorno del primo incontro fra i capigruppo dei due partiti. Anche se potrebbe essere un’iniziativa personale, la richiesta sembra andare nella direzione di una chiusura del forno con la Lega.

Altro segnale di maggiori possibilità che il cosiddetto governo giallorosso veda la luce e che l’ipotesi di riconciliarsi con il Carroccio sia abbandonata, è l’incontro, la cena, poche ore dopo l’incontro fra i capigruppo, fra il segretario dem Zingaretti e il capo politico del M5S Di Maio.

Cancelleri ha avanzato la proposta con una diretta Facebook dalla sua pagina personale. «Sono assolutamente certo che il voto online e la piattaforma degli iscritti non verranno bypassati – ha dichiarato il deputato del M5S all’Assemblea Regionale siciliana – dovremo prendere una decisione tutti insieme». Secondo Cancelleri, nel Movimento Cinque Stelle «vige una grandissima regola di democrazia: gli iscritti- ha ricordato rivolgendosi a elettori e attivisti- avranno comunque l’ultima parola».

È un momento davvero importante per il paese. Stiamo uniti!

Per Cancelleri «il voto online ci sarà, per decidere se questa esperienza di governo deve continuare sulla base di una piattaforma programmatica e di un partner. Al momento non ci interessano i nomi- ha aggiunto- ma ci interesserà il progetto e dovremo essere pronti a decidere tutti insieme. Su questo non ci piove – ha concluso – è un punto d’onore e sono convinto che Davide, Luigi e tutti gli altri non si tireranno indietro».

