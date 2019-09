Coppia scomparsa a Piacenza: rintracciato il 45enne Massimo Sebastiani

Massimo Sebastiani è il principale sospettato dell’omicidio di Elisa Pomarelli: adesso è trattenuto in una caserma di Piacenza

A due settimane dalla scomparsa della coppia di Piacenza, Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 45, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo. Sebastiani è stato condotto in una caserma dell’Arma: è sospettato di aver ucciso l’amica e di aver occultato il suo cadavere.

La scomparsa

L’ultima volta che Elisa e Massimo sono stati visti, insieme, si trovavano a pranzo all’Osteria del Lupo a Ciriano, in provincia di Piacenza. Era il 25 agosto. Quella sera, l’uomo era stato sorpreso da alcune telecamere di sicurezza mentre faceva rifornimento di carburante.

Altri sistemi di videosorveglianza lo hanno inquadrato mentre si avviava con uno zaino in spalla in direzione dei boschi della zona: gli investigatori sospettano che Sebastiani abbia una sorta di bunker nascosto tra gli alberi. L’uomo è un profondo conoscitore della zona.

Il racconto della sorella di Elisa

Debora Pomarelli, contattata da la Repubblica, ha dato qualche dettaglio del rapporto tra i due. Solo un’amicizia, a suo dire. Ma secondo alcune persone vicine ai due, Sebastiani era innamorato perso della ragazza e le si relazionava in modo quasi ossessivo.

«Penso che l’abbia rapita e portata in un casolare – aveva subito sospettato Debora, la sorella della ragazza -. Siamo arrivati al punto che questa è la mia speranza». Elisa e Massimo si erano conosciuti nell’azienda del padre di lei: avevano subito legato, anche per la forte passione che li accomunava per la campagna.

I segnali lasciati nell’abitazioni

Proprio per l’hobby della vita all’aperto, insieme avevano costruito un pollaio nei pressi della residenza di Massimo. In quel luogo i Ris hanno trovato delle tracce di cenere sospette.

I rilievi nell’abitazione di Sebastiani hanno allarmato gli investigatori: lo scenario restituito dalle centinaia di campioni raccolti è di un uomo «schizofrenico, accumulatore seriale». Oggetti accatastati alla rinfusa, cumuli di rifiuti e quelle strane bruciature nel pollaio.

A destare ulteriore preoccupazione sono delle tracce biologiche che i carabinieri hanno trovato nell’auto del 45enne: potrebbero appartenere a Elisa.

