Michael Schumacher trasportato a Parigi per un trattamento super segreto

Sono passate da poco le 15.30 di lunedì 9 settembre quando un’ambulanza gialla e blu, immatricolata a Ginevra, in Svizzera, parcheggia davanti all’Ospedale europeo Georges-Pompidou, a Parigi. Alle 15:40, al primo piano della struttura, nel reparto di chirurgia cardiovascolare, un corteo di persone, alcune delle quali con gli auricolari alle orecchie, scorta una barella. Il paziente è interamente avvolto in un telo blu scuro: irriconoscibile. La security dell’ospedale si assicura che nessun curioso si avvicini a quello sfilare insolito di persone.

In testa al corteo c’è il professor Philippe Menasché: è lui a guidare infermieri e agenti di sicurezza verso il luogo prefissato. In quella camera riservatissima, c’è il letto che attende un famoso paziente: il 50enne Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1. Il tedesco sarà sottoposto a un trattamento top-secret. Durata, tipologia di farmaci, tecniche d’intervento: non si conosce nulla sulla cura con la quale si spera di migliorare le condizioni dell’ex pilota.

Il luminare delle cellule embrionali

A dare la notizia, il quotidiano francese Le Parisien. Il grande mistero nel quale è avvolto lo stato di salute della leggenda dell’automobilismo resta imperscrutabile. Quello che si sa è che il campione tedesco è nelle mani del professor Menasché, un celebre cardiochirurgo di 69 anni precursore delle terapie cellulari per la cura dell’insufficienza cardiaca. Il medico è anche membro del consiglio di amministrazione dell’Istituto del cervello del midollo spinale dell’ospedale parigino Pitié-Salpêtrière.

Menasché ha conosciuto la popolarità dopo che, nel 2014, ha eseguito il primo intervento al mondo di trapianto di cellule cardiache embrionali su un paziente affetto da insufficienza cardiaca. Da quel momento, il medico ha portato avanti nuovi esperimenti iniettando per via endovenosa composti di cellule cardiache giovanissime, ricavate da speciali cellule staminali. La terapia è attualmente in fase di sperimentazione su animali.

La terapia di Schumacher

Non è certo, ma secondo le fonti del quotidiano francese l’ex pilota di Formula 1 si starebbe sottoponendo a infusioni di cellule staminali, distribuite in tutto il corpo per ottenere un’azione antinfiammatoria sistemica. Nello specifico, però, Le Parisien non è in grado di dire se la terapia su Schumacher sia la stessa che sta sperimentando Menasché. Il medico e la direzione dell’ospedale, per il segreto professionale, si sono rifiutati di rispondere a tutte le domande del caso.

Incrociando altre fonti, il giornale sostiene che Schumacher ha visitato almeno due volte, la scorsa primavera, l’Ospedale europeo Georges Pompidou. Alla fine dello scorso luglio, il tedesco avrebbe dovuto svolgere un’altra sessione nel centro parigino. Bloccata però da un improvviso problema di salute. Proprio quel trattamento sarebbe stato posticipato a domani, martedì 10 settembre, dopo la fine delle ferie del dottor Menasché.

Sullo stesso tema: