Cina, autobus si schianta contro un camion: 36 morti, almeno 36 feriti

Almeno 36 persone sono morte e altre 36 sono rimaste ferite nella Cina orientale quando un pullman affollato con una gomma a terra si è scontrato con un camion. L’autobus, riferiscono le autorità locali, trasportava 69 persone, la sua capacità massima, quando è passato nella corsia opposta e ha centrato un camion merci su una superstrada nella provincia orientale di Jiangsu.

L’indagine preliminare ha stabilito che l’incidente è stato causato da una gomma a terra sulla ruota anteriore sinistra del bus, ha affermato l’Ufficio della pubblica sicurezza in una nota. Dei 36 feriti, nove sono stati ricoverati in gravi condizioni e altri 26 per lesioni lievi. Una persona è stata già dimessa dall’ospedale.

La superstrada Changchun-Shenzhen è stata riaperta dopo otto ore di lavori di soccorsi. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Cina, dove le normative sul traffico sono spesso infrante o non applicate. Secondo le autorità, 58 mila persone sono state uccise in incidenti in tutto il Paese nel solo 2015, le ultime cifre disponibili. In quasi il 90 per cento dei casi, la causa e’ la violazione del Codice della strada.

