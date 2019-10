Giappone, il tifone Hagibis minaccia Tokyo: 11 morti e almeno 100 feriti. Disperse 16 persone

Il tifone Hagibis («velocità» in giapponese), il più devastante da decenni, ha già fatto 11 morti, 100 feriti e 16 dispersi in Giappone. Cifre in crescita di ora in ora, mentre oltre 7 milioni di persone da 24 ore sono state evacuate. A lavoro ci sono almeno 27 mila soccorritori, buona parte impegnati nelle operazioni in elicottero per individuare chi è ancora rimasto in casa. Dalla tv l’avviso è di piazzare bandiere sui tetti per facilitare i soccorsi.

Da questa mattina 13 ottobre, l’occhio del tifone è arrivato a Tokyo, dove già dal giorno prima circa 25 mila case sono rimaste senza corrente elettrica.

Foto: Epa Chiba, il 12 ottobre

Per ora non c’è stata nessuna vittima nella capitale: gli 11 morti, 80 feriti e 16 dispersi si concentrano nell’area di Fukushima, Gunma, Kanagawa e Chiba, dove il mese scorso, un’altro tifone, Faxai, aveva già danneggiato 30.000 abitazioni.

Il Paese è paralizzato, con aerei, treni e strade bloccate dall’esondazione dei fiumi dovuta alle piogge abbondanti. 6 milioni di persone sono state evacuate, 370.000 case sono rimaste senza elettricità e 150.000 senza acqua. Le piogge, iniziate la mattina di sabato, hanno già provocato una frana nella città turistica di Ito e in alcune zone sono già arrivate a 1000 mm. Gli organizzatori della Coppa del Mondo di rugby hanno sospeso due partite sabato e una domenica.

Leggi anche: