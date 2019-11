Impeachment, ambasciatore Sondland cambia versione e inguaia Trump: «Aiuti militari a Kiev per indagare il figlio di Biden»

«Ho detto agli ucraini che l’aiuto militare Usa era condizionato all’annuncio dell’inizio delle indagini sui Biden». L’ambasciatore americano all’Unione Europea Gordon Sondland ha fornito una testimonianza chiave nell’indagine di impeachment di Donald Trump in corso alla Camera.

Il diplomatico ha riferito – in un colloquio con gli inquirenti pubblicato il 5 novembre – di aver detto a un alto funzionario ucraino che gli aiuti militari Usa e l’incontro di Zelensky con Trump alla Casa Bianca erano subordinati ad una dichiarazione pubblica sull’avvio delle indagini sul figlio di Biden. Questa svolta che compromette la posizione di Donald Trump, che ha sempre negato qualsiasi forma di ricatto.

Lo stesso Sondland si era dichiarato in precedenza estraneo ai fatti, negando di aver fatto da tramite per un «do ut des». Le nuove rivelazioni cambiamo le carte in tavola.

“The Ambassador to the European Union has already testified, he said there was no quid pro quo. He said the President had told him that.” @kilmeade @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

L’ambasciatore Usa in Ucraina, Bill Taylor, aveva sempre sostenuto che Sondland gli avrebbe spiegato chiaramente in una telefonata avvenuta lo scorso 7 settembre, dopo una sua sollecitazione via messaggio, come gli aiuti militari e anche la possibilità di un incontro tra Trump e Zelensky dipendessero dall’apertura di due dossier da parte di Kiev. Il primo sulla società dell’energia Burisma (per la quale lavorava Hunter Biden, il figlio dell’attuale candidato dem alla presidenza Joe Biden) e il secondo sul ruolo dell’Ucraina nelle presidenziali americane del 2016 per favorire i democratici.

