Torino, una donna uccisa a martellate dalla madre di 85 anni

Ha 44 anni la donna disabile uccisa a colpi di martello dalla madre 85enne questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento di Orbassano, nel Torinese.

In casa, al momento del delitto, oltre alle due donne, c’era anche il marito 87enne dell’assassina, che ha chiamato il 112. La vittima, stando alle prime informazioni, è stata colpita al capo con diverse martellate.

Era gravemente malata la donna di 44 disabile uccisa a martellate nelle notte in un appartamento di Orbassano, nel Torinese, dalla madre di 85 anni. Come riporta l’Agi, l’anziana avrebbe ucciso la figlia, disabile dalla nascita, per porre fine alle sue sofferenze. I carabinieri hanno sequestrato il martello utilizzato dall’assassina, che si trovava su un comodino.

