Chi è Zozibini Tunzi, la Miss Universo nuovo simbolo di inclusività

«Sono cresciuta in un mondo dove le donne che sono come me, con questo tipo di pelle e di capelli non sarebbero mai state considerate belle». Così ha esordito la nuova Miss Universo, di nome Zozibini Tunzi.

Ventisei anni, studentessa all’Università di Cape Town in Pubbliche Relazioni e attivista (ha creato una piattaforma per la lotta alla violenza di genere), la giovane sudafricana ha voluto usare il palcoscenico per mandare un messaggio su come il concetto di razza incida sui nostri parametri di bellezza.

«Voglio che i bambini mi guardino in faccia e voglio che i loro volti siano un riflesso del mio», ha scritto la vincitrice su Twitter, augurandosi di poter fungere da esempio per le generazioni che verranno. «Stasera è stata aperta una porta e non potrei essere più grata di essere io a varcare la sua soglia», ha continuato.

Sui social le reazioni erano divise tra chi sottolineava l’importanza che sia stata una donna nera con i capelli al naturale – è accaduto per la prima volta nel 2011 e non avveniva d’allora – ad aver vinto e chi invece tacciava il concorso di essere troppo datato.

Vincendo il concorso Zozibini si porterà a casa circa 100 mila dollari. Avrà inoltre a disposizione un appartamento a New York per un anno, senza dover pagare l’affitto, e potrà lavorare come modella in altre occasioni, dove apparirà come la nuova Miss Universo.

