Reggio Calabria, una ragazza contesta Salvini su Riace. Travolta di insulti dai leghisti: «Drogata di me***, vatti a ricoverare…» – Video

Una ragazza è stata travolta di insulti e infine cacciata da un’assemblea a Reggio Calabria di sostenitori di Matteo Salvini, dove era entrata per contestare il leader della Lega. Contro la donna sono partiti gli insulti dei presenti, in particolare da un’altra donna, come si vede nel video di Noi di Calabria, che le urla: «Drogata di merda, cocainomane, cessa, comunista, fatti una pera, vatti a ricoverare…».

La contestatrice, riporta Repubblica, voleva protestare il suo dissenso contro l’ex ministro dell’Interno per il caso Riace, la città dell’ex sindaco Mimmo Lucano a lungo considerato simbolo di un nuovo modello di accoglienza e integrazione dei migranti. Fuori dalla sala in cui si svolgeva l’assemblea, era in corso un flash mob delle Sardine reggine, che in circa 300 si sono radunate organizzando un Nutella party.

