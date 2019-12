Meloni furiosa con Salvini: «La sua idea bipartisan è incomprensibile. Doveva parlarcene»

Un comitato di salvezza nazionale appoggiato da tutte le forze politiche per affrontare cinque urgenze prima di tornare alle urne. L’idea bipartisan di Matteo Salvini non convince Giorgia Meloni, che anzi critica punto per punto la proposta.

«È un’idea incomprensibile. Sulle grandi materie come si può pensare di trovare un accordo?», si chiede Meloni in un’intervista al Corriere della Sera.

Alla leader di Fratelli d’Italia non piace l’idea di condividere il tavolo con «quelli favorevoli al Mes». «Voglio vedere che intesa può mai esistere con chi sta facendo una manovra che prevede un incremento di tasse di 6 miliardi nel 2020 e di 11,2 nel 2021. Le nostre visioni sono totalmente divergenti», continua.

A Meloni non convince neppure l’apertura del leghista Giorgetti sul cosiddetto sistema spagnolo, proposto dal Pd come riforma al sistema elettorale. «La Lega ha raccolto le firme per abolire la quota proporzionale. E poi tratta sul proporzionale?». Secondo la leader di FdI, Salvini ha lanciato la proposta solo « per togliersi l’etichetta di sfasciatutto».

Infine Meloni attacca anche il movimento delle Sardine: «Questo movimento serve per restituire un po’ di dignità alla sinistra. Di spontaneo ci vedo poco».

