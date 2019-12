Manovra, la Camera approva la fiducia: 334 voti a favore, 232 contrari

La Camera conferma la fiducia al governo sul maxi-emendamento alla Legge di Bilancio con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti. Ora il comitato dei nove è chiamato ad esaminare l’unico emendamento alla parte della Manovra non ricoperta dal maxiemendamento su cui il governo ha incassato la fiducia.

Dai banchi dell’opposizione non sono mancate le critiche alla maggioranza per i tempi stretti dell’approvazione. L’accusa è quella di aver «esautorato le Camere».

La compressione dei tempi ha infatti fatto alzare i toni durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo.

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, chiede «dove è la democrazia parlamentare se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio che è la prima prerogativa dei parlamenti» e invita «gli imprenditori a tenere duro, perché sta per arrivare un governo che ridarà all’Italia la voglia di pensare in grande». Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, attacca la maggioranza per aver «impedito alla Camera di poter emendare, modificare, rivedere una manovra completamente sbagliata. E’ un atto – sostiene – contro la democrazia».

La Lega, con Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, definisce la legge «chiaramente incostituzionale» e auspica che «sia l’ultima fatta in questa maniera indegna». Sempre dal Carroccio, Alessandro Morelli – presidente della commissione Trasporti – scrive al presidente della Camera, Roberto Fico, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «per esprimere il biasimo per le modalità con cui si è svolto l’esame. La compressione dei tempi ha comportato un inaccettabile svilimento del ruolo della Camera che di fatto è stata completamente esautorata dei suoi compiti sulla legge più importante dello Stato».

Dalla maggioranza, Luigi Marattin (Italia viva) ha presenta le scuse all’opposizione per il poco tempo a disposizione, ma ha respinto le critiche sui contenuti del provvedimento: «Dire che incrementa la pressione fiscale di 13 miliardi, è una menzogna. La realtà è che le nuove tasse inserite ammontano a circa 1,191 miliardi, su una manovra che sta poco sotto i 32, ampiamente compensate dai 3 miliardi di riduzione delle tasse sul lavoro».

Il Movimento 5 stelle con Davide Crippa ribadisce infine che «la narrazione di questi giorni è stata completamente distorta: questa non è la manovra delle tasse, ma la manovra che inizia a tagliare le tasse ai lavoratori, alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Abbiamo scongiurato la bomba sociale dell’aumento dell’Iva. Senza l’azione del governo sarebbe arrivata una tassa di quasi 600 euro a famiglia all’anno».

Leggi anche: