Hong Kong, gli scontri alla vigilia di Natale: polizia lancia lacrimogeni sui manifestanti – Le immagini

Non è stata una quieta vigilia di Natale a Hong Kong dove ci sono stati nuovi scontri tra polizia e manifestanti con tanto di lancio di lacrimogeni e ferimenti.

Diversi colpi di gas lacrimogeni sono stati sparati dopo le 21 fuori dall’hotel Peninsula vicino all’incrocio tra Nathan Road e Salisbury Road, dove migliaia di persone si erano radunate – per la polizia, in modo illegale, come scrive il South China Morning Post – per bloccare il traffico.

In precedenza, sono scoppiati incidenti al centro commerciale di Harbour City, nel centro turistico di Tsim Sha Tsui, dove i manifestanti hanno attaccato persone sospettate di essere agenti sotto copertura.

Quando alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che erano entrati nel centro commerciale, la polizia ha puntato le armi per il controllo della folla contro i manifestanti.

#HongKongPolice are aiming their rifles at civilians in the mall, a very similar scene in Duck Hunt.



We already know how much hatred #HKPolice have towards ordinary civilians. With little firearm training, their guns would go off any second. #Christmas is not a shooting game! pic.twitter.com/qq7EvyHe8h