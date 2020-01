Sanremo 2020, i big in gara salgono a 24: tra loro anche Rita Pavone e Tosca – Il cast completo e i titoli delle canzoni

Mentre continua a imperversare la polemica sullo stop della Rai alla presenza della giornalista italo-palestinese Rula Jebreal sul palco del 70esimo Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus spiazza tutti annunciando due nuovi nomi che saliranno sul palco dell’Ariston.

Ai nomi degli artisti già annunciati in precedenza si aggiungono Rita Pavone e Tosca, le cui ultime partecipazioni alla kermesse canora risalgono rispettivamente al 1972 e al 2007. Il numero degli big in gara sale così da 22 a 24 artisti.

L’elenco dei cantanti in gara e i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2020

Achille Lauro – Me ne frego

Alberto Urso – Il sole a est

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Junior Cally – No grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Marco Masini – Il confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

Le 8 Nuove proposte di Sanremo 2020

Eugenio in Via Di Gioia – Tsunami

Fadi, Due noi

Fasma, Per sentirmi vivo

Gabriella Martinelli e Lula, Il gigante d’acciaio

Leo Gassmann, Vai bene così

Marco Sentieri, Billy Blu

Matteo Faustini, Nel bene e nel male

Tecla Insolia, 8 marzo

Gli ospiti di Sanremo 2020

Il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus ha già annunciato la presenza fissa di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate, mentre per la prima serata ha annunciato come ospite speciale il rapper Salmo. «Un personaggio incredibile, molto forte, non deluderà», ha assicurato Amadeus. Tra gli ospiti sino ad ora confermati ci saranno Fiorello, Roberto Benigni e il cantautore scozzese Lewis Capaldi.

Mistero ancora sulle 10 donne che, a due a due, affiancheranno Amadeus nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020. «Da domani, 7 gennaio – ha precisa Salini – si definiranno le presenze che affiancheranno Amadeus nel corso delle 5 serate e la partecipazione di altri ospiti, oltre a quelli già decisi».

