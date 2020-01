La foto sbagliate dei pompieri impegnati negli incendi in Australia del 2020

Circola la foto di un pompiere inginocchiato a terra, stanco delle fatiche per affrontare un incendio che viene usata per parlare dell’attuale situazione australiana.

Non solo utenti, anche alcuni siti come IlDolomiti.it, nel maltese TVM.com.mt, nel messicano Ntrzacatecas.com. La foto è stata scattata in Australia, ma non è affatto relativa agli incendi in corso tra fine 2019 e inizio 2020.

La troviamo, infatti, pubblicata in un articolo del 2009 del sito australiano Theage.com.au, così come nel sito Stuff.co.nz in un articolo del 7 febbraio 2014:

Nel tweet sotto riportato viene diffusa un’altra foto con 3 pompieri seduti all’interno di un mezzo completamente sporchi dopo un intervento. Nel tweet è presente anche la foto dell’Australia che molti hanno sostenuto che fosse stata scattata dallo spazio, ma era una semi-bufala.

La foto dei tre pompieri la troviamo pubblicata su Reddit il primo febbraio 2019:

In quest’altro tweet, così come in altri, è presente una foto di un pompiere che con una bottiglietta d’acqua fa bere un piccolo koala:

La troviamo pubblicata in un articolo dell’Indipendent del 6 agosto 2009 dove si legge che la foto sarebbe stata scattata nel febbraio 2009: