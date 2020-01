Tutto quello che sappiamo del «virus cinese» e dei casi di polmonite registrati in Cina

Il numero di vittime del focolaio di polmonite che ha colpito la città cinese di Wuhan sale a tre. Il nuovo coronavirus non è lo stesso che conosciamo per la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), ma è piuttosto simile.

Nel momento in cui scriviamo si contano 222 casi confermati ufficialmente, di questi 218 in Cina, due in Tailandia, uno in Corea del Sud e in Giappone. Oggi a Wuhan i casi sono in tutto 198, cinque nella capitale, 14 nella provincia di Guangdong e uno a Shanghai.

Il Centre for Global Infectious Disease Analysis dell’Imperial College di Londra ha sollevato dubbi sui numeri del contagio, pervenutici dalle autorità cinesi. Il problema è noto dal dicembre scorso, quando l’ufficio cinese dell’Oms ha ottenuto informazioni sul focolaio in atto a Wuhan.

Un nuovo ceppo di coronavirus

Un nuovo coronavirus, il 2019-nCoV (2019 novel Coronavirus), sarebbe responsabile dei casi di polmonite di cui Wuhan rappresenta l’epicentro dell’epidemia.

Si ritiene che 41 casi registrati il 16 gennaio siano dovuti all’esposizione dei pazienti presso il mercato ittico della città, il quale è stato chiuso fin dal primo gennaio.

Le autorità sanitarie cinesi hanno reso noto il genoma del nuovo coronavirus. Stando a quanto emerge dalle analisi genetiche, risulta strettamente correlato a quello della Sars. I coronavirus sono una grande famiglia, solo alcuni interessano gli esseri umani, gli altri colpiscono gli animali, in special modo cammelli, gatti e pipistrelli.

Raramente i coronavirus evolvono passando dagli animali alle persone. In tutti i casi quella animale è comunque la fonte primaria più probabile, mentre non siamo ancora certi di un possibile contagio tra umani.

Tuttavia secondo Wang Yuedan, professore di immunologia presso la School of Medicine dell’Università di Pechino, il recente forte incremento dei casi indicherebbe proprio una trasmissione del coronavirus direttamente tra esseri umani.

La Cina mente sul reale numero dei casi?

Attraverso un confronto con casi simili verificatisi fuori dalla Cina, i ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno riscontrato che, rispetto al previsto, le cifre riportate da Pechino risulterebbero piuttosto ridotte.

Gli autori stimano quindi 1723 casi con sintomi associabili al coronavirus. Si tratta di risultati basati sull’interpretazione delle statistiche note, in relazione a diversi fattori.

Innanzitutto si fa notare la presenza di un aeroporto internazionale, con una utenza media di 19 milioni di persone, e un volume di viaggi internazionali negli ultimi mesi pari a 3301 passeggeri al giorno. Inoltre va tenuto conto del ritardo medio di 10 giorni tra l’infezione e il suo manifestarsi.

Nella loro conclusione i ricercatori ritengono quindi probabile che l’epidemia riguardi molti più casi, questo però non implica necessariamente che la Cina stia mentendo, semplicemente molti casi non sarebbero stati conteggiati.

«Le stime presentate – continuano i ricercatori – suggeriscono che la sorveglianza dovrebbe essere ampliata per includere tutti i casi ospedalizzati di polmonite o grave malattia respiratoria nell’area di Wuhan e in altre città cinesi ben collegate».

