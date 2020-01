Tra poco gli exit poll di una sfida altamente simbolica: quella per conquistare l’Emilia-Romagna

Si chiuderanno tra pochi minuti le urne della Regione Emilia Romagna, chiamata a scegliere il nuovo presidente. Alle 22.30 sono stati diffusi i primi exit poll che pian piano dovranno essere confrontate prima con le proiezioni e quindi con i risultati ufficiali, raccolti anche dal sito del Viminale.

Per tutta la giornata molto ci si è interrogati se l’affluenza, in leggera crescita rispetto alle elezioni politiche e stabile rispetto alle Europee (le regionali non vengono quasi citate perché l’astensione nel 2014 fu massiccia) finirà per premiare la candidata della Lega, sostenuta da tutto il centrodestra, Lucia Borgonzoni o il governatore uscente, Stefano Bonaccini, del Partito democratico.

23.42 – 26 gennaio -

La proiezione flash realizzata da Swg per La7 su un campione del 3% dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra tra il 48,6% e il 52,6% e Lucia Borgonzoni, sostenuta dall’alleanza di centrodestra, tra il 40% e il 44%.

23.30 – 26 gennaio -

Stefano Bonaccini si presenterà nel suo Comitato elettorale solo a risultato certo. Il governatore uscente Pd ha cenato a casa di amici a Bologna. In precedenza era stato a Modena per assistere ad una partita di pallavolo della squadra del cuore, la Modena Volley.

Intanto, c’è grande attesa alla Casa dei Popoli, il quartier generale del presidente uscente, a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna dove è stato allestito in fondo alla sala un palco con dietro lo slogan della lunga maratona elettorale del presidente uscente, «Emilia Romagna, un passo avanti».

23.23 – 26 gennaio -

L’ Affluenza provvisoria delle 23 alla chiusura dei seggi è del 66,49 %, quando in Emilia Romagna sono giunti i dati di 184 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 36,83%

23.15 – 26 gennaio -

Il leader della Lega Matteo Salvini é arrivato al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, in un hotel a una decina di chilometri da Bologna, entrando probabilmente da un ingresso laterale e senza incontrare la stampa.

23.00 – 26 gennaio -

Secondo i primi exit poll il candidato del Pd, Stefano Bonaccini, è avanti con il 47-51% sulla candidata della Lega Borgonzoni che si attesta al momento su una forbice del 44-48%.

22.54 – 26 gennaio -

Intanto sui social monta la polemica per la strumentalizzazione della morte di Bryant da parte della Lega. In un post su Twitter, poi rimosso, il profilo del Carroccio ricorda il cestista appena deceduto con l’hashtag Borgonzoni presidente.

22.45 – 26 gennaio -

Il leader della Lega Matteo Salvini é in viaggio per raggiungere il comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna allestito in un hotel a Bentivoglio, a nord di Bologna.

22.30 – 26 gennaio -

Alle ore 19 i dati dell’affluenza in Emilia Romagna hanno registrato un boom rispetto al 2014.

https://twitter.com/you_trend/status/1221501447944187907

L’affluenza in Emilia-Romagna

Alle 12, l’affluenza alle urne era costante, leggermente in crescita nelle città e in crescita nei piccoli centri. Il dato complessivo era del 23,01%. Almeno stando al risultato dell’ora di pranzo, secondo YouTrend, questa affluenza potrebbe aver avuto una correlazione leggermente positiva per il centrosinistra.

#EmiliaRomagna

Alla stessa ora, la correlazione tra l’aumento di affluenza sulle Europee 2019 e i voti ottenuti dal centrosinistra in quella stessa tornata è lievemente positiva.#MaratonaYouTrend #Regionali2020 pic.twitter.com/RGSuRfcEAC — YouTrend (@you_trend) January 26, 2020

Le polemiche

Nelle ultime ore non sono mancate le polemiche per una campagna a dir poco infuocata, anche per l’alto significato simbolico (l’Emilia Romagna è stata sempre amministrata dalla sinistra dal dopoguerra ad oggi). Una riguarda l’uso dei social che hanno continuato a macinare appelli al voto da entrambi gli schieramenti.

Se la legge del 1956 vieta di fare campagna elettorale nell’ultimo giorno prima del voto, nulla dice la normativa a proposito dei social network. A dire il vero non proprio nulla, visto che l’Agcom nel 2018 ha quantomeno lanciato un appello al silenzio elettorale.

Nella giornata di oggi, la Lega ha lanciato l’hastag #iovotolega ma il giorno prima, sabato, anche Stefano Bonaccini aveva proseguito la campagna sui social con ben quattro post su Facebook. Per questo, Lucia Borgonzoni l’ha attaccato all’uscita dal seggio.

Leggi anche: