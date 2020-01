La mappa del contagio. I dati (aggiornati) sul virus che si sta diffondendo in tutto il mondo

A Pechino, la capitale della Cina, è stato registrato il primo morto. L’Oms ha corretto la sua valutazione relativa al coronavirus, il livello di allerta non è più solo “moderato”. Ora è divento “alto”. Secondo i dati ufficiali, forniti dalla National Health Commission cinese, il numero totale di persone contagiate è arrivato vicino a 3000 unità: 2886 per l’esattezza. Ma le stime toccano ora i 4 mila casi. Il numero dei morti invece è arrivato a 106. E i casi di contagio aumentano anche in Europa, dopo i primi tre in Francia ne é stato registrato un altro in Germania.

Oltre al coronavirus, si diffonde anche la paura. Alcune persone hanno lanciato molotov contro una struttura a Fanling, Hong Kong. Le stanze dovevano diventare una zona di quarantena per i pazienti contagiati. I residenti del quartiere avevano paura di veder nascere un nuovo focolaio.

Quasi tutti i casi di contagio sono registrati in Cina: 2 839. Anche se, secondo un team di esperti di Hong Kong, il numero reale potrebbe essere su un altro ordine di grandezza. Per questi studiosi infatti il totale dei contagiati arriverebbe a 44mila.

I numeri dei casi registrati in altri Paesi sono molto più bassi e riguardano tutti pazienti che sono stati in Cina. Con un’unica eccezione: in Vietnam è stato rilevato il primo caso di contagio “non importato”. Gli unici casi di contagio in Europa sono stati registrati in Francia: 3 persone, e in Germania dove è stato confermato un caso.

Gabriel Leung, preside della facoltà di Medicina dell’Università di Hong Kong, ha dichiarato: «Dobbiamo essere pronti al fatto che l’epidemia possa diventare a livello globale».

