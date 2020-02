Sanremo 2020, i nomi dei Big in gara e i titoli delle canzoni

Solo tre settimane fa, mentre continuava a imperversare la polemica sullo stop della Rai alla presenza della giornalista italo-palestinese Rula Jebreal sul palco del 70esimo Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus ha spiazzato tutti annunciando due nuovi Big in gara che avrebbero preso parte alla competizione canora.

Ai nomi degli artisti già annunciati in precedenza sono state aggiunte Rita Pavone e Tosca, le cui ultime partecipazioni alla kermesse canora risalgono rispettivamente al 1972 e al 2007.

Il numero dei big in gara è salito così da 22 a 24 artisti che si sfideranno nelle serate dal 4 all’8 febbraio 2020 in diretta su Rai 1 per contendersi la vittoria del Festival di Sanremo 2020. I primi 12 big sorteggiati si sfideranno nella serata inaugurale di martedì 4 febbraio, mentre i restanti 12 nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio.

L’elenco dei cantanti in gara

Achille Lauro – Me ne frego

Alberto Urso – Il sole a est

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Junior Cally – No grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Marco Masini – Il confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

Nella terza serata di giovedì 6 febbraio tutti i big in gara ai cimenteranno in duetti e cover per celebrare i brani che hanno segnato la storia del Festival. Venerdì 7 febbraio tutti i Big si esibiranno nella stessa serata, così come nella serata finale dell’8 febbraio. Serata in cui, però, avrà luogo la finalissima.

Leggi anche: