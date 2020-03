Coronavirus, il Giappone sconsiglia i viaggi in Italia e Sud Corea

Oggi domenica 1° marzo il Giappone ha aumentato il livello di prevenzione sulle malattie infettive, e in particolare sul coronavirus, nei confronti di alcune zone della Corea del Sud e nelle tre regioni italiane maggiormente colpite dal contagio, esortando i propri cittadini a non effettuare viaggi in quelle zone. A riferirlo è l’agenzia Reuters.

Fino a ieri il governo giapponese aveva chiesto di non mettersi in viaggio verso Daegu e Cheongdo, avvisando i potenziali viaggiatori in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di essere cauti, e di spostarsi soltanto in caso di effettiva urgenza.

Il Giappone stesso è alle prese con un’emergenza legata all’aumento dei casi di coronavirus (sono 241 quelli confermati) e giovedì il primo ministro Shinzo Abe aveva chiesto a tutto il sistema scolastico giapponese, dalle scuole elementari a quelle superiori, di chiudere dal 2 marzo fino alla loro prossima pausa di primavera della fine del mese per contribuire a contenere il focolaio.

