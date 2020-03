Elezioni in Israele, exit poll: Netanyahu verso la vittoria

Il Paese mediorientale torna al voto per la terza volta in meno di un anno

Israele ci riprova e torna al voto per la terza volta in meno di un anno nella speranza di porre fine a un impasse politico che ha accompagnato la politica israeliana dalla fine del 2018. I primi exit poll danno il premier uscente Benjamin Netanyahu avanti con 37 seggi. Dietro lo sfidante Benny Gantz, fermo a 33. Il blocco della destra avrebbe 60 seggi contro i 52 del centrosinistra, mentre Avigdor Lieberman avrebbe 8 seggi. La maggioranza per formare il governo è di 61 seggi sui 120 della Knesset, il Parlamento di Israele.

Sono questi i primi dati di un’elezione che alla chiusura dei seggi ha toccato un’affluenza del 65,5%, segnando il dato più alto dal 1999 a oggi. Un risultato significativo rispetto alle ultime due tornate elettorali nel 2019, sia di settembre (63,7%) che di aprile (61,3%).

Mentre si consolida il vantaggio della destra, il premier Netanyahu ha voluto ringraziare su Facebook i suoi elettori. Il leader del Likud ha telefono agli altri leader della coalizione per incontrarsi immediatamente domani mattina per esaminare i prossimi passi. nno concordato – hanno fatto sapere dal Likud – nella formazione di «un forte governo nazionale» quanto più rapidamente possibile.

Gli sfidanti

Dopo due elezioni inconcludenti per la formazione della Knesset, i due sfidanti, Benjamin Netanyahu, premier del Likud in carica da quattro mandati, e Benny Gantz, del partito Blu e Bianco, sperano ora di poter dare al Paese una nuova maggioranza in un momento di profonda crisi per la politica domestica.

L’elezione arriva a ridosso del piano di pace tra Israele e Palestina rivelato da Donald Trump e che ha visto il benestare unilaterale di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo colpito da tre accuse per corruzione che lo vedranno dover affrontare un processo.

Gli ultimi sondaggi mostravano un leggero vantaggio per il primo ministro uscente, ma non abbastanza per rompere lo stallo politico che il Paese attraverso da quasi un anno.

