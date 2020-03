La Lega di serie A boccia la proposta del Ministro Spadafora: no partite in chiaro

Non ci sono ancora comunicati ufficiali, ma dai primi spifferi emerge che la Lega di Serie A avrebbe bocciato la richiesta avanzata dal Ministro dello Sport, Spadafora, di mostrare in chiaro le gare di serie A per ovviare alla chiusura degli impianti ai tifosi nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Alla base della decisione, che arriva dopo un primo sì della Figc, ci sarebbe il quadro normativo vigente unitamente agli obblighi contrattuali già assunti con le tv a pagamento. A quanto pare, dunque, niente libera fruizione dei contenuti sportivi più importanti sulla televisione “free”.



Foto di copertina Ansa

Il parere degli esperti

Leggi anche: