Coronavirus, rivolta in un carcere di Modena: morto un detenuto

Un detenuto è morto nel corso della rivolta scoppiata nel pomeriggio al carcere di Modena. A confermare la notizia è l’Ansa, mentre sono ancora in corso le indagini per capire le circostanze del decesso.

La rivolta era scoppiata nel primo pomeriggio per protestare per le misure di prevenzione relative alla protezione da coronavirus. I detenuti si sono barricati nell’istituto e secondo alcuni testimoni e come si vede dal video diffuso dalla polizia, dal carcere sarebbe stato visto del fumo, dovuto probabilmente a un incendio. Per sedare la rivolta erano stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. Due agenti sono rimasti lievemente feriti nelle fasi più concitate, prima che il personale del carcere – una ventina tra poliziotti e sanitari – fosse fatta uscire, secondo quanto scrive l’Ansa.

Settanta detenuti erano poi stati trasferiti in altre carceri: quelli che erano riusciti a raggiungere il cortile, per tentare di evadere. «Si sta valutando – aveva detto il segretario del sindacato Giovanni Battista Durante – come e quando intervenire per ripristinare la legalità, all’interno di un carcere che, da quanto ci viene riferito, è ormai completamente distrutto. Sembra sia stato addirittura incendiato anche l’ufficio matricola, dove sono custoditi i fascicoli dei detenuti».

Ieri Salerno, oggi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia. L’onda lunga del coronavirus arriva nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. Nei giorni scorsi era montata la polemica, denunciata dal partito Radicale, sulle misure previste dal dpcm del 4 marzo per il contenimento dell’epidemia e dalla mancanza di misure adeguate per luoghi sovraffollati come le carceri, dove non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

