Coronavirus, Pornhub premium gratis per gli italiani

«Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub – si legge nel comunicato dell’azienda – per aiutare l’Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito».

Il mondo digitale va incontro agli italiani, costretti a stare a casa per contenere l’epidemia di coronavirus. A incoraggiare e raccogliere le offerte provenienti da compagnie telefoniche, editori e aziende di telecomunicazione è il ministero dell’Innovazione, che online ha lanciato l’iniziativa «solidarietà digitale». A queste offerte se ne aggiunge una che arriva da una fonte che non ti aspetti: il sito PornHub, il portale più noto al mondo per quanto riguarda il settore pornografico, che ha annunciato l’iniziativa Forza Italia, we love you!, che dà agli italiani accesso gratuito alla versione a pagamento del sito. E soprattutto devolve i proventi di marzo alla piattaforma ModelHub, che promuove la ricerca in ambito medico attraverso la condivisione di modelli basati sull’intelligenza artificiale.

«Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub – si legge nel comunicato dell’azienda – per aiutare l’Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito». Amazon Prime, il servizio streaming del colosso di Jeff Bezos, invece, aveva offerto gratuitamene l’accesso ai prodotti del suo catalogo video fino al tre aprile, salvo poi fare un passo indietro dopo il decreto della presidenza del Consiglio che estendeva l’intera zona rossa a tutto il Paese.

Sulla pagina di solidarietà digitale promossa dal ministero in tanto si trovano le offerte di Tim, Vodafone e WindTre per la telefonia, e quelle delle aziende di tlc per il telelavoro. Treccani, Amazon e Skuola.net pensano alla didattica, mentre alcuni editori come Mondadori e Condé Nast propongono e-book e abbonamenti online gratuiti alle riviste, così come alcuni giornali come La Repubblica, La Stampa o Il Riformista.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: