Coronavirus, ultime notizie – 175 nuove vittime in un giorno. Borrelli: «Servono 90 milioni di mascherine». Bertolaso nominato consulente personale di Fontana

Lombardia, Guido Bertolaso nominato consulente per la costruzione dell’ospedale a Fiera Milano City

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Guido Bertolaso in una immagine del 21 Aprile 2016

Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ha nominato Guido Bertolaso in qualità di consulente personale per la costruzione di un ospedale temporaneo specializzato nel trattamento di pazienti affetti da coronavirus, presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano. L’incarico è stato accettato da Bertolaso (ex direttore del Dipartimento della Protezione Civile dal 2001 al 2010) che riceverà un compenso simbolico di 1 euro per la sua consulenza. Bertolaso, dal canto suo, ha commentato la nomina con una nota: «Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita e’ stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese?».

Lo scontro tra Regione Lombardia e Protezione Civile

Un ospedale da campo temporaneo che nei giorni scorsi aveva acceso lo scontro tra Regione Lombardia e Protezione Civile: «Ci stiamo confrontando con la Protezione civile, ma servono respiratori e serve personale: 500 medici e 1.200-1.500 infermieri per garantire i turni sull’intero arco delle 24 ore», aveva annunciato l’assessore al Welfare Gallera.

Ma oggi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa che «la Protezione civile non è assolutamente in condizione di rispettare quello che ci aveva promesso: non ci può fornire i presupposti. I beni della protezione civile sono pochi e sono assorbiti dagli ospedali: soprattutto non sono quantità tali da coprire la Fiera». «Nessuna polemica – ha sottolineato Attilio Fontana – semplicemente per ora non siamo in possesso di quegli strumenti che devono essere utilizzati per aprire i letti di rianimazione, sostanzialmente e banalmente nessuno è stato in grado di fornirci né i ventilatori, né i medici. Sui medici mi sento di poter dire che il lavoro che è stato fatto stia portando dei risultati. Noi comunque questa ipotesi per ora non l’abbandoniamo ed è ancora aperto il dialogo con la protezione civile».

I dati della Protezione civile: in un giorno 175 morti in più e quasi 2800 nuovi pazienti positivi

La Protezione civile ha comunicato in un nuovo bollettino la situazione coronavirus in Italia: in totale sono 1 966 i guariti, 527 in più. In totale si sono registrati 2 795 pazienti positivi in più, per un totale di 17 750. Sono 7 860 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre 1 518 è il numero dei pazienti in terapia intensiva. I pazienti con coronavirus deceduti nelle ultime 24 ore sono 175.

Borrelli: «Servono 90 milioni di mascherine: si valuta ipotesi riconversione strutture per produzione nazionale»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

«Il Dipartimento di protezione civile lavora 24 ore al giorno dall’inizio dell’emergenza e stiamo continuando a cercare mascherine, respiratori e materiali per la cura». A dirlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine della quotidiana conferenza stampa per dare conto dello stato dell’epidemia di coronavirus in Italia, in risposta alle polemiche sollevate dall’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera.

«Le polemiche in corso sono del tutto destituite di fondamento. Mi auguro che da parte di altre istituzioni ci possa essere maggiore coesione. Permettetemi di dirlo, da parte di chi lavora da anni per migliorare la risposta del nostro Paese». «Il fabbisogno di mascherine su base mensile è di circa 90 milioni di unità, complessivamente – prosegue Gallera – Noi abbiamo effettuato contratti per oltre 55 milioni di mascherine. Al momento, al 14 marzo, ne abbiamo consegnate più di 5 milioni e abbiamo anche registrato 20 milioni di mascherine che avevamo contrattualizzato, ma poi non sono arrivate».

«Quello che si sta verificando in tutto il mondo è una chiusura delle frontiere all’esportazione – spiega il capo della Protezione Civile – India, Romania, Russia erano mercati nei quali avevamo recuperato mascherine, ma hanno chiuso le frontiere per l’esportazione, così come ha fatto la Francia. Il lavoro che stiamo facendo noi e che fanno le Regioni è faticoso, si lavora fino a notte tarda e poi magari non si ricevono conferme per gli ordini emessi. È un problema non solo italiano, ma internazionale. E anche i colleghi delle Regioni stanno avendo grosse difficoltà».

«Purtroppo – spiega Borrelli – noi non abbiamo attualmente una produzione nazionale di mascherine e dispositivi di protezione individuale, perché in passato è stata considerata di basso margine per gli operatori economici e quindi ora ne abbiamo le conseguenze. Del resto è compito del commissario Arcuri quello di razionalizzare e individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione, è un’ipotesi che si sta valutando».

Prof. Pregliasco: «Incremento esponenziale dei contagi. Stabili le terapie intensive»

Il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, ha analizzato per Open gli ultimi dati dell’epidemia. Se ieri si erano registrati 2.547 nuovi contagi, oggi (14 marzo) il numero è salito a 3.497. Tuttavia, scavando tra i dati, sembra esservi un aspetto positivo: «il numero di soggetti che necessitano la terapia intensiva non è aumentato alla stessa velocità dei contagi». «Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per vedere l’efficacia concreta degli interventi più stringenti presi in Italia», ha chiosato infine il professor Pregliasco.

Il Ministero dei Trasporti blocca i treni notturni

ANSA/CARMELO IMBESI | Agenti della Polizia di Stato e personale sanitario effettua controlli ai passeggeri arrivati col treno Intercity Notte proveniente da Milano. Messina, 14 marzo 2020

«Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, il Ministero dei Trasporti ha disposto da questa sera il blocco dei treni notturni». A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi, in cui viene ribadito come «gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità».

«È il momento della responsabilità di tutti – si legge ancora – Non si possono bloccare tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente». «Per questo va fatto uno sforzo in più da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti – si legge ancora – vanno evitati questi viaggi».

I dati del contagio in Lombardia: quasi mille morti

In tutto i pazienti positivi in Lombardia al coronavirus sono 11 685, circa 1 865 casi in più rispetto a ieri, 13 marzo, quando l’aumento di casi registrati era stato di 1 445. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino fornito dalla regione. Il numero dei morti totali invece è arrivato a 966, circa 76 in più rispetto alla giornata di ieri. La Lombardia resta quindi la regione più colpita dal coronavirus. I pazienti ospedalizzati sono 4898, 463 in più di ieri. Le persone in terapia intensiva invece sono 732, un incremento di 85.

Lombardia, l’allarme di Gallera: «Sono rimasti solo 15-20 posti in terapia intensiva»

ANSA / LUIGI MISTRULLI | L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

«Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell’ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani ne saranno liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un’area con 14 posti che sarà pronta però tra una settimana». A lanciare l’allarme è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

«Oggi li recuperiamo chiudendo le sale operatorie, dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro – prosegue Gallera – ma siamo a un punto di non ritorno: se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perché il dato è il 10% e il 15% considerato chi esce e chi muore, tutto questo non è sufficiente. È difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti».

Conte: «Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Uniti ce la faremo»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | L’Italia dei social chiama e i quartieri deserti si accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento fuori dai balconi, per intonare in coro canzoni e condividere ore di socialità nonostante l’isolamento del Paese, Roma, 13 marzo 2020.

«‘O mia bela Madunina’, ‘Napul’è’, ‘Roma Capoccia’, ‘Ciuri Ciuri’. Da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia, da qualche giorno in tanti si affacciano alla finestra o al balcone per cantare l’orgoglio della propria città, della propria terra. E su tutto risuona l’Inno di Mameli, il canto dell’Italia intera». A scriverlo è il premier Giuseppe Conte, commentando i vari flash mob messi in atto dai cittadini italiani sui propri balconi, per sconfiggere la noia della quarantena e sentirsi un po’ più vicini, unendosi con la musica.

«Rincuora tutti, in particolare le persone che si avvertono più fragili e vulnerabili e vivono con particolare angoscia questi giorni di emergenza. Ognuno di noi – chiosa infine il primo ministro italiano – con la propria determinazione, può offrire un prezioso contributo, piccolo o grande che sia, per vincere questa complicata battaglia. Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori. Uniti ce la faremo».

Il direttore de L’Eco di Bergamo: «Ogni giorno 11 pagine di necrologi: è un bollettino di una guerra»

Una media di 11 pagine di necrologi ogni giorno da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. È quanto accaduto al quotidiano l’Eco di Bergamo che in queste ultime due settimane ha visto moltiplicarsi le pagine destinate agli annunci funebri. «I necrologi sono per noi un servizio alla città e una larghissima parte di lettori apprezza. Sono pagine che si leggono con attenzione, la fetta più anziana di popolazione bergamasca inforca gli occhiali per non perdere un annuncio, ha spiegato all’Adnkronos Alberto Ceresoli, direttore del quotidiano locale del bergamasco.

«Qui la situazione è drammatica – prosegue Ceresoli – la zona rossa avrebbero dovuto decretarla da subito, è partita un’epidemia pazzesca di cui stiamo pagando care le conseguenze. Anche qui in redazione abbiamo avuto un caso positivo, da due settimane sono quasi tutti a casa, a eccezione di una piccola pattuglia a guidare il tutto». «Nell’ultima settimana tra le 9 e le 11 pagine del nostro giornale sono state di necrologi. La situazione a Bergamo è davvero grave. È un bollettino di una guerra che mi auguro finisca il più alla svelta possibile», chiosa infine Ceresoli.

Francesco Totti ha donato 15 apparecchi allo Spallanzani di Roma

ANSA/CLAUDIO PERI | Francesco Totti greets supporters during his last soccer match between as Roma and Genoa at Olimpico Stadium in Rome, 28 May 2017

«Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita». L’annuncio (e l’invito alle donazioni) arriva dall’ex capitano della Roma Francesco Totti attraverso un post su Instagram.

L’appello dell’Asl di Torino: ecco cosa ci serve. Intanto un carico di mascherine è fermo a Istanbul

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | L’Ospedale Molinette di Torino

Mascherine chirurgiche CEE, Mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, camici impermeabili, occhiali, visiere. È lungo l’elenco delle cose di cui ha bisogno l’Asl di Bergamo che in un appello ha chiarito quali sono i dispositivi che mancano per poter garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Intanto il direttore dell’Ats di Bergamo, Massimo Giupponi, ha spiegato che c’è un carico con 150mila pezzi fermo da giorni a Istanbul.

Bergamo, morto un operatore del 118: aveva 47 anni

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Era in servizio alla Soreu, la centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei centri più sotto stress per l’epidemia. Diego è morto a 47 anni, per essere stato infettato dal coronavirus. La centrale in cui lavorava è raccoglie tutte le emergenze che arrivano da Brescia e Sondrio al 112 ed era stata chiusa e sanificata negli scorsi giorni, visto che diversi operatori avevano accusato sintomi ed erano stati a casa. Durante le operazioni di sanificazione, le chiamate erano state dirottata ad altre centrali della Lombardia.

L’annuncio è stato dato da Adl Cobas della Sanità Lombardia che su un post su Facebook hanno scritto: «Nel nome di Diego chiediamo come operatori della Sanità misure straordinarie di Protezione per tutti i soccorritori e gli operatori sanitari, che dovrebbero indossare sempre i dispositivi di protezione integrali da Covid 19».

Undici calciatori di Serie A sono positivi al coronavirus

ANSA/SIMONE ARVEDA |

Salgono a undici i calciatori della Serie A positivi al coronavirus. La squadra più colpita è la Sampdoria con 7 giocatori contagiati: Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Colley, Thorsby, Depaoli, Bereszynsky. A seguire la Fiorentina con 3 giocatori positivi: Pezzella, Vlahovic e Cutrone. Infine vi è Rugani della Juventus. Oltre ai giocatori anche diversi membri degli staff delle diverse squadre, in particolare medici e fisioterapisti, risultano positivi al SARS-CoV-2. L’Associazione Italiana calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, ha denunciato in una nota ufficiale «la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico».

Positivi i viceministri Anna Ascani e Pierpaolo Sileri

Dopo Nicola Zingaretti e Luca Lotti, arrivano due nuovi casi di positività al coronavirus dalla politica: Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione eletta nelle liste del Partito Democratico e Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute del Movimento 5 Stelle. La prima comunicazione è arrivata da Anna Ascani, con un post pubblicato su Facebook: «Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo».

Anche Sileri ha scelto Facebook per comunicare la sua diagnosi: «Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo». A seguito della notizia della positività del viceministro Sileri, i senatori della commissione Igiene e sanità del Senato sono in quarantena in via precauzionale, a seguito della seduta avvenuta pochi giorni fa proprio con il viceministro pentastellato.

Il fondatore di Alibaba ha donato 500mila mascherine all’Italia

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Il fondatore di Alibaba Jack Ma

Jack Ma, fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba, ha donato all’Italia 500mila mascherine. Al momento il carico si trova nell’hub all’aeroporto di Liegi, in Belgio, ma presto arriverà a Roma. A renderlo noto è Alizila, rivista appartenente al gruppo Alibaba. La donazione fa parte di un’offerta che comprende complessivamente 2 milioni di mascherine e materiale sanitario destinati ai diversi Paesi europei colpiti dal coronavirus. Inoltre, Jack Ma ha annunciato che donerà agli Stati Uniti 500mila test per il coronavirus e un milione di mascherine.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

Milano, riaccese le luci dell’Albero della Vita dell’Expo 2015

In questo momento difficile per tutta l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus, Milano ha deciso di riaccendere le luci dell’Albero della Vita, il simbolo dell’Expo del 2015. A decisione di riaccendere l’albero è stata assunta da Arexpo, società che ha il compito di trasformare il sito di Expo2015 in Mind, il Milan Innovation District.

Alitalia: la pandemia aggrava la crisi. Le ipotesi del prossimo decreto

Foto: Ansa | Aerei Alitalia

Secondo quanto appreso dall’agenzia stampa Ansa, nel prossimo decreto per l’emergenza coronavirus potrebbero essere introdotte anche delle misure per salvare Alitalia, la cui situazione, già compromessa, è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia. Nelle bozze del nuovo decreto, che sarà concentrato sulle misure di sostegno per famiglie e imprese, dovrebbe esserci la proposta di creare una newco pubblica e prendere in affitto la parte aviation dell’ex compagnia di bandiera italiana.

Intanto molte compagnie aeree hanno fanno richiesta di avere la cassa integrazione straordinaria, una misura che coinvolge circa 5mila dipendenti del settore. Oltre ad Alitalia, che da sola ha chiesto aiuto per 2 785 dipendenti, ci sono anche EasyJet e Blue Panorama. Alitalia aveva già oltre mille dipendenti in cassa integrazione straordinaria già prima dell’emergenza coronavirus.

Lombardia, il problema ora sono anche i morti

Fra le pagine dell’Eco di Bergamo, il quotidiano storico del capoluogo lombardo, oggi, 14 marzo, si contano 11 pagine di necrologi. Solo nella città infatti i morti sono arrivati a una media di 50 al giorno, quando prima della pandemia se ne contavano al massimo una decina. Negli scorsi giorni proprio qui la chiesa del cimitero è stata trasformata in una camera mortuaria: i posti in obitorio non erano più sufficienti.

L’emergenza però è diffusa in tutta la regione. A Milano il comune ha messo a disposizione 100 posti in obitorio e ha chiesto alle famiglie di decidere dove seppellire i defunti non più in 30 ma in 5 giorni dalla data del decesso. Anche la cremazione è un problema: ci sono troppo richieste. A Brescia il prefetto Attilio Visconti ha chiesto di scegliere la sepoltura per evitare attese troppo lunghe.

Viminale: oltre 7mila denunce in un giorno

Il Viminale ha fornito i dati dei controlli fatti nella giornata di ieri, 13 marzo, per verificare il rispetto delle disposizioni date dal Governo per arginare l’epidemia di Covid-19. In tutto sono state denunciate 7mila persone per aver violato le misure restrittive, su un totale di quasi 160mila controlli effettuati. Sono stati controllati 83 454 esercizi commerciali e denuncati 239 negozianti.

Il governatore Emiliano: «3 mila pugliesi rientrati in due giorni». La Sicilia propone lo stop ai treni per il Sud

MF/

«Sono 3 mila le persone che dal 12 marzo si sono auto-segnalate al sito della Regione e si sono messe in quarantena. Dal 29 febbraio sono 16.545 i pugliesi che sono tornati a casa dal Nord». L’appello del governatore della regione Puglia Michele Emiliano è chiaro: non tornate al Sud. Ecco infatti le sue parole in un video su Facebook: «Un sovraccarico di questo genere per il sistema sanitario pugliese che sarà difficilissimo da gestire. Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare».

Stesso problema in Sicilia, dove l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha dichiarato: «Lanciamo un appello al governo nazionale affinché si blocchino in giornata i treni per il Sud per chiudere così potenziali linee di contagio e garantire la tutela della salute della popolazione».

I medici della Serie A: stop agli allenamenti

Con una nota congiunta, i medici della Seria A hanno chiesto lo stop agli allenamenti per le tutte le squadre. Una proposta su cui sono d’accordo diversi presidenti delle società che partecipano al campionato, come Andrea Agnelli, ma che vede contrari altri, Claudio Lotito, numero 1 della Lazio, si è detto infatti favorevole alla ripresa degli allenamenti. Qui il testo integrale della nota pubblicata dei medici di Serie A.

In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19

L’Inter lancia una campagna globale di crowdfunding

Una donazione al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco di Milano. È questo l’obiettivo della campagna Togheter as a team lanciata dall’Inter. Il crowdfunding è stato fatto direttamente su Facebook. L’obiettivo è raggiungere un milioni di euro. Per adesso la prima metà è già stata donata dai dirigenti, i giocatori e tutti i dipendenti della squadra.

I video dei flash mob per applaudire medici e infermieri

Era stato organizzato tutto per oggi, 14 marzo, alle 12. Le istruzioni per il flash mob diffuso in tutta Italia erano semplici: affacciarsi alla finestra o sul balcone e iniziare un lungo applauso per ringraziare a distanza medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari in prima linea per l’emergenza coronavirus. In molti sui social hanno condiviso il video del risultato Se ve lo siete perso, noi ne abbiamo raccolti un po’.

Decreto fiscale: quali sono le misure attese nel nuovo provvedimento del governo

Un pacchetto da 15 miliardi di euro. Il prossimo decreto che firmerà conte e uno di quelli più attesi per questa emergenza coronavirus: ci saranno misure a sostegno alle famiglie e alle imprese ma anche nuove disposizioni per il sistema sanitario. Fra i provvedimenti di cui si parla infatti c’è anche l’assunzione di medici laureati ma senza abilitazione.

Il bollettino dello Spallanzani: 99 pazienti positivi, come ieri

Il 12 marzo i casi positivi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma erano 88. Il giorno successivo 99 e ora sono fermi, sempre a 99. I medici spiegano che di questi 17 necessitano si un supporto respiratorio mentre gli altri hanno un quadro clinico stabile o in netto miglioramento. In tutto i pazienti dimessi che, dopo aver superato la fase clinica, sono risultati negativi al coronavirus sono 315. Numeri piccoli rispetto a quelli nazionali che, solo nel bollettino di ieri della protezione civile segnano un aumento di 2547 pazienti positivi. Il coronavirus, per ora, non ha travolto Roma.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Liguria, 20 vittime per il coronavirus

Sale a 20 il numero delle vittime per coronavirus in Liguria, dopo la morte di un uomo di 73 anni di Genova, che già soffriva di altre patologie. Il paziente era stato ricoverato in isolamento nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale San Martino di Genova.

Stop alla Magneti Marelli di Bologna

Dopo che due operai sono risultati positivi, i responsabili dello stabilimento di Bologna della Magneti Marelli ha deciso di sospendere la produzione almeno fino al prossimo martedì. Lo stop si è reso necessario anche perché uno dei due contagiati svolge un ruolo che lo ha portato ad avere contatti con buona parte dei dipendenti: «Siamo molto preoccupati, temiamo non basti – spiega Roberta Castronuovo, della Fim Cisl a Repubblica – Ma l’azienda ha accolto subito la nostra richiesta di chiudere».

Positivo consigliere regionale della Lega

È risultato positivo il consigliere della Regione Lombardia Francesco Paolo Ghiroldi, ora in casa in isolamento. Leghista, 55 anni, vive a Piancogno nel Bresciano, in Val Camonica. «Martedì scorso ho eseguito il test sul coronavirus dopo alcuni giorni di febbre – ha scritto il consigliere su Facebook – Stamattina mi è arrivato l’esito, purtroppo positivo. Ovviamente, da domenica scorsa, mi sono messo in quarantena dal mondo e dalla mia famiglia. Continuerò, in isolamento, a fare ciò che posso per ‘dare una mano’ in questo difficile momento per tutti». Oltre a Ghiroldi, è risultato positivo anche un altro consigliere regionale della Lega, Marco Colombo, ricoverato all’ospedale di Varese.

Il consigliere regionale lombardo Marco Colombo, positivo al coronavius

Da ieri sera, 13 marzo, è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli anche il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, uno dei tre parlamentari contagiati finora dopo Pedrazzini e Lotti. Il ricovero è stato necessario dopo una lieve dispnea, ma la sua situazione sarebbe sotto controllo.

Nessun caso a Vo’ Euganeo

Concluso l’isolamento, da ieri 13 marzo non ci sono stati nuovi contagi nel piccolo comune del Padovano di Vo’ Euganeo, tra i primi a subire le restrizioni della zona rossa assieme al Basso Lodigiano. «Abbiamo applicato la quarantena con grande senso di responsabilità – ha detto il sindaco Giuliano Martini – e fatto due screening a cui ha aderito i 95% della popolazione».

Foto: Ansa, Nicola Fossella | Operatori con la mascherina davanti a una scuola elementare di Vo’ Euganeo, 23 febbraio

In Veneto sono saliti a 1937 i contagi da coronavirus, con una crescita rispetto a ieri sera di 264 casi. Sono cinque le nuove vittime rilevate nella Regione, per un totale di 55, mentre in pazienti in terapia intensiva sono 119.

Marche, 174 positivi in un giorno

Dopo i 343 tamponi effettuati ieri 13 marzo, nelle Marche il numero di persone positive è salito a 174. In totale sono 899 i contagiati, rispetto ai 725 di ieri.

Nuova fuga sui treni verso Sud

La seconda ondata di passeggeri scappati ieri sera da Milano verso Sicilia e Puglia rischiano di vanificare «gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il coronavirus», dice l’assessore della Regione Sicilia Marco Falcone che invoca il blocco dei treni in partenza verso il Meridione. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha duramente attaccato su Facebook i pugliesi arrivati in mattinata in treno: «Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare».

Foto: Ansa, Mourad Balti Touati | La stazione centrale di Milano

Per il secondo fine settimana, la stazione Centrale di Milano è stata presa d’assalto da centinaia di passeggeri diretti verso Puglia e Sicilia. Nonostante gli inviti a restare in casa e l’obbligo imposto dall’ultimo dpcm del presidente del Consiglio, in tantissimi si sono riversati sui treni, unici mezzi rimasti a viaggiare dopo lo stop di quasi tutti i voli, passando la notte assiepati negli scompartimenti cuccette.

Abruzzo, 12 nuovi casi di coronavirus: 101 casi totali

In Abruzzo si registrano 12 nuovi contagi di coronavirus, che portano il conteggio della Regione a 101 casi totali. I nuovi pazienti si riferiscono alla Asl di Pescara: si tratta di persone dai 56 ai 93 anni. Dieci di loro sono ricoverati in ospedale, due sono in isolamento in casa con sorveglianza attiva da parte degli operatori della Asl.

Firmato protocollo di sicurezza in fabbrica

Ci è voluta tutta la notte per raggiungere un accordo tra sindacati e imprese sulla tutela della salute sui posti di lavoro per contenere i contagi di coronavirus ed evitare il possibile blocco soprattutto delle fabbriche. Alla fine del negoziato in videoconferenza con il governo è stato fimato il «protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro».

Tra i passaggi chiave dell’accordo c’è il piano per fornire nelle prossime ore un kit per la sicurezza a tutti i lavoratori degli stabilimenti nei quali non è possibile applicare lo smart working, come le fabbriche. Agli operai saranno fornite gratuitamente strumenti di protezione come mascherine e guanti. Fissate inoltre una serie di linee guida che andranno a formare un protocollo di sicurezza ad hoc per i lavoratori.

Sequestrate mascherine artigianali a Roma

Continuano le operazioni da Nord a Sud della Guardia di Finanza per frenare le speculazioni sulla carenza di mascherine in Italia e nel resto d’Europa. A Como i finanzieri hanno bloccato 20 mascherine e 840mila guanti che stavano per essere esportate in Svizzera. A Roma è stata scoperta una sartoria nel quartiere Portuense che produceva mascherine “artigianali”.

Mascherine vendute e Milano per 60 euro

Sondaggio, aumenta la percezione del rischio

Nell’ultimo sondaggio di Ipsos pubblicato sul Corriere della sera, è raddoppiata in una settimana la percezione del rischio di contagio da parte degli italiani. Ora il 53% considera il coronavirus una minaccia per i propri familiari. Il 62% teme per la propria comunità. L’86% ha paura per l’intero Paese.

Luca Lotti (PD) positivo al coronavirus

Foto: Ansa, Claudio Giovannini | Luca Lotti

«Ciao a tutti. Anche io sono risultato positivo al coronavirus. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato». Inizia così il messaggio in cui Luca Lotti, deputato del Partito Democratico, ha annunciato di esser risultato postivo ai test del SARS-CoV-2. «Nei giorni scorsi – prosegue Lotti – mi sono attenuto a tutte le norme, restando a casa ed evitando il più possibile contatti con le altre persone e gli spostamenti (a parte ovviamente il giorno in cui mi sono recato in Parlamento per approvare un provvedimento necessario per dare un aiuto concreto a famiglie e imprese)». «Mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del nostro Paese – prosegue il deputato dem – E allora, con ancora più forza vi dico, seguite tutte le indicazioni, restate a casa e sono sicuro che #andràtuttobene».

Telefonata Conte – Macron: «Attivare misure economiche necessarie»

ANSA/ANGELO CARCONI | Giuseppe Conte e Emmanuel Macron.

Colloquio telefonico tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron. Inevitabilmente il tema cardine del colloquio telefonico è stato il coronavirus, e più precisamente sull’importanza di una «reazione forte, univoca ed efficace da parte dell’Unione europea per quella che è un’emergenza tanto sanitaria quanto d’impatto economico». Conte e Macron hanno sollecitato l’attivazione di «tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus sull’economia europea».

Brusaferro (Iss): «Non interrompere le donazioni di sangue»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

A margine del punto quotidiano della Protezione Civile sulla progressione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in Italia, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un appello affinché non si interrompano le donazioni di sangue. «In questa fase – ha spiegato Brusaferro – è importante che non si interrompano le donazioni. Vorrei fare un appello a tutti i donatori, alle persone generose. È una pratica importante».

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».

Sassoli conferma: «Basta rigore: i governi usino tutta la flessibilità che serve»

EPA/PATRICK SEEGER | Il presidente del Parlamento europeo David-Maria Sassoli.

«La parola d’ordine oggi è solidarietà». Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli conferma di essere su un’altra linea rispetto alle dichiarazioni di Christine Lagard in merito agli aiuti all’Italia contro il coronavirus. «La prima sfida è salvare le vite umane, la seconda salvare il lavoro e l’economia. Per fare questo, basta con il rigore».

«Gli stati sono autorizzati a spendere tutto ciò che è necessario per garantire il supporto ai lavoratori, alle imprese, alle banche», ha aggiunto ricalcando i propositi annunciati dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. «I governi potranno usare tutta la flessibilità consentita dal patto di stabilità e crescita».

Mef: le scadenze fiscali del 16 marzo saranno spostate

Nel tardo pomeriggio una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato una proroga nella scadenza dei versamenti fiscali previsti entro il 16 marzo 2020 a causa della pandemia di coronavirus. «I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19 – si legge nella nota ufficiale -. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria».

MEF | La nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla proroga dei termini dei versamenti fiscali previsti per il 16 marzo

Agenzia delle Entrate: «Pronti al nuovo calendario dei versamenti»

ANSA/STRINGER | Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, «ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale». A darne notizia è l’Agenzia stessa con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale a seguito della pubblicazione della nota di differimento delle scadenze fiscali pubblicata nel tardo pomeriggio dal Mef.

Rezza (Iss): «Contagi tra asintomatici fino al 30%»

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza

«Ci sono studi che mostrano che i contagi asintomatici possono essere dal 18% al 30% del totale». A dirlo ai microfoni di SkyTg24 è il il direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. «Questa – prosegue il professor Rezza – è anche una buona notizia, perché evidentemente c’è molta gente che non è ammalata o si ammala molto lievemente e questo farebbe abbassare di molto la mortalità». Al contempo, però, questo dato rappresenta «un problema dal punto di vista delle misure di contenimento e di controllo» poiché rende più difficile identificare gli infetti, data l’assenza di sintomatologia.

Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Roma, chiusura immediata di ville e parchi recintati

GOVERNO ITALIANO | Villa Pamphili a Roma

Così come Milano, anche Roma chiude ville, aree gioco e parchi non recintati. La sindaca Virginia Raggi ha infatti firmato l’ordinanza per la chiusura delle ville e dei parchi cittadini recitanti. Tra questi figurano, per esempio, Villa Pamphili, Villa Sciarra, il Parco dell’Esquilino. Resterà invece aperta Villa Borghese che però sarà presidiata dai vigili urbani in quanto non dotata di recinzioni. La misura sarà valida sino al 25 marzo, ed è finalizzata a contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19.

Uniti ma lontani, gli italiani riscoprono il vicinato per superare la quarantena

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | L’Italia dei social chiama e i quartieri deserti si accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento fuori dai balconi, per intonare in coro canzoni e condividere ore di socialità nonostante l’isolamento del Paese, Roma, 13 marzo 2020.

Per colmare il silenzio assordante generato dalle città vuote con le persone asserragliate nelle proprie case, gli italiani rispolverano il caro vecchio balcone (o la finestra) per unirsi tra loro, pur restando distanti. E lo fanno attraverso la musica, imbracciando chitarre, tamburelli, trombe, pentole, coperchi e persino i famigerati flauti delle medie, pur di unirsi in coro a suonare e cantare insieme. Si va dall’Inno di Mameli a Rino Gaetano, passando per Azzurro di Adriano Celentano, La canzone del sole di Lucio Battisti o Quanno chiove di Pino Daniele. Insomma, un modo per restare uniti, ma lontani, fin quando l’emergenza coronavirus passerà.

Serie A, la stagione finirà «solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | L’Allianz stadium vuoto, 8 Marzo 2020

La Lega Serie A intende concludere il campionato, «ma solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno», così come deciso da altre Leghe europee. È quanto ribadito in serata, con una nota ufficiale, in cui la la Lega Serie A ha comunicato di aver «riunito oggi (13 marzo, ndr) i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva». «A tal fine la Lega Serie A – si legge ancora nella nota – il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A».

LEGA SERIE A | Nota ufficiale della Lega Serie A del 13 marzo 2020

Sampdoria: altri 5 casi positivi tra giocatori e staff

EPA/ALESSANDRO DI MARCO | I giocatori della Sampdoria

Dopo la positività al coronavirus dell’attaccante Manolo Gabbiadini, in casa Sampdoria sono stati registrati altri 4 casi di positività al Covid-19 tra i giocatori (Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby) e uno nello staff (il medico Amedeo Baldari). A riferirlo è la società stessa attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della squadra, comunicando come tutti siano «in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova». «Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra – si legge ancora nel comunicato – invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa».

Fiorentina: Dusan Vlahovic è positivo al coronavirus

ANSA/Claudio Giovannini | L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic

Anche l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è risultato positivo ai test del coronavirus. A renderlo noto è stata la società stessa attraverso una nota ufficiale, in cui viene precisato che «il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione». «La Società – si legge ancora – sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore».

Parma Capitale Italiana della Cultura ferma fino al 3 aprile

In ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 che estende la sospensione delle manifestazioni pubbliche, anche di natura culturale, fino al 3 aprile 2020, anche la città di Parma, città capitale italiana della cultura 2020, ha sospeso tutte le attività culturali. Ad annunciarlo è il comitato per Parma 2020. «La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha di fatto bloccato i progetti culturali di Parma Capitale Italiana della Cultura e azzerato l’attrattività dei nostri territori. Ad oggi, come disposto dai provvedimenti adottati, tutte le attività culturali sono sospese fino al 3 aprile e alcune di esse sono state purtroppo cancellate». Tuttavia, prosegue la nota, al fine di «non disperdere il grande sforzo sin qui compiuto e l’inestimabile patrimonio di eventi messi in cantiere da decine e decine di soggetti che questo grande progetto aveva evocato stiamo tentando l’impossibile per riprogrammare il maggior numero di attività nella seconda metà dell’anno o, in molti casi l’anno prossimo».

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

Le Sardine lanciano il primo flash mob virtuale: “Io resto a casa e faccio 6000 cose”

Manifesto della campagna delle Sardine “Io resto a casa e faccio 6000 cose”

Nate e cresciute come un movimento delle piazze, anche le Sardine hanno dovuto ritirarsi nelle loro case in quarantena al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Ma il movimento di Santori & Co. invece di seguire il solo “Io resto a casa”, «ha creato un’iniziativa di solidarietà digitale: “Io resto a casa e faccio 6000 cose”». Come spiegato a Open da Mattia Santori stesso, si tratta di «una challenge in cui ci si sfida a compiere un’azione insolita, restando all’interno della propria abitazione. Se lo sfidato la porta a termine, chi ha lanciato la sfida deve fare una donazione alla Protezione civile». È possibile donare al link della campagna “un #maresolidale”.

Costa Crociere annuncia lo stop globale fino al 3 aprile

ANSA/FABIO FRUSTACI | La nave Costa Diadema della compagnia Costa Crociere



A causa della pandemia di coronavirus, la compagnia italiana Costa Crociere ha deciso autonomamente di sospendere tutte le attività sulle proprie navi, al fine di proteggere la salute dei propri ospiti. «La decisione – si legge nel comunicato ufficiale – è stata presa dal momento che la diffusione del Covid-19, recentemente dichiarata come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, richiede misure straordinarie e il contributo risoluto di tutte le parti interessate per fermare l’emergenza».

«Riteniamo che sia nostra responsabilità essere pronti a fare scelte difficili quando i tempi lo richiedono», ha affermato Neil Palomba, Direttore generale di Costa Crociere. A seguito di questa decisione le crociere attualmente in corso si concluderanno seguendo l’itinerario prestabilito al fine di far rientrare tutti gli ospiti presenti a bordo a casa. Per chi invece aveva in programma un viaggio la compagnia sta mettendo a punto un sistema di rimborso completo.

Violazioni delle ordinanze: controlli e denunce a tappeto in Italia

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in aula alla Camera.

Il Viminale ha diffuso i dati sui controlli del rispetto delle ordinanze legate all’emergenza coronavirus. Sono state 130.584 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine: di queste, 4.275 sono state denunciate. Le denunce sono arrivate in base all’articolo 650 del Codice penale, che regola l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, e all’articolo 68, che regola le false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 62.218: i titolari denunciati sono in tutto 369.

Stando ai dati della prefettura di Milano, inoltre, solo nel capoluogo lombardo sono state quasi 7mila le persone controllate tra il 9 e il 10 marzo, e cioè nei primi due giorni in cui sono entrate i vigore le misure più restrittive. 124 persone sono state denunciate: tra questi ci sono alcuni ragazzi di Cremona che bevevano su una panchina a Rogoredo, una persona con una falsa autocertificazione e un venditore ambulante che aveva allestito una piccola bancarella. 3 i titolari di esercizi che sono stati multati, su un totale di 781 controlli.

Von der Leyen: «Dalla Commissione ampi aiuti per l’Italia»

EPA/JULIEN WARNAND | Ursula von der Leyen.

La presidente della Commissione europea Ursula Van der Leyen ha illustrato le misure che verranno prese nell’ambito dell’emergenza coronavirus. «Il grave perturbamento all’Italia creata dal Covi19 – ha dichiarato – porterà la Commissione a autorizzare un’ampia serie di aiuti di Stato per rimediare a questa situazione». Von der Leyen ha poi aperto alla «massima flessibilità» nell’applicazione del Patto di Stabilità e ha messo in guardia contro la chiusura unilaterale delle frontiere da parte dei singoli Paesi europei.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

