Peppe Barra improvvisa una tombola condominiale alla finestra per scacciare la noia da quarantena – Il video

Una tombola condominiale per scacciare la paura da coronavirus e per sconfiggere la noia da quarantena. L’idea è venuta all’attore e cantante Peppe Barra che, affacciatosi alla finestra con megafono e un bussolotto, ha cominciato a “chiamare” i numeri rifacendosi alla Smorfia napoletana. Come tabellone, il davanzale della finestra. Tra le risate e i commenti dei condomini divertiti, il risultato è esilarante.

