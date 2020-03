lamiaquarantena – Tutte le foto, i video e i messaggi che ci state inviando

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo… Ciascuno di noi sta passando questi giorni di forzata reclusione a casa per il coronavirus come meglio può. C’è chi è da solo, chi è con la propria famiglia e chi con i propri coinquilini. Chi non vedeva l’ora di avere una scusa per prendersi del tempo per sé, chi si ingegna in ogni modo per tenersi in contatto con il mondo esterno tra FaceTime e WhatsApp e chi, invece, si sente particolarmente solo.

A tutti stiamo chiedendo di inviarci un messaggio, una foto o un video per descrivere la propria quarantena, per condividere le proprie “strategie di sopravvivenza”… Alla noia e alla solitudine. Raccontateci come state trascorrendo queste giornate inviando un messaggio, una foto o un video a [email protected] . Teniamoci compagnia!

Ecco le testimonianze che ci state inviando (sì, ci siamo anche noi):

Le foto

Felice Florio di Open a lavoro dal divano di casa sua a Milano

Giada Ferraglioni di Open da casa sua a Milano

Giovanni Ruggiero di Open a lavoro da casa sua a Sesto San Giovanni

Olga Bibus di Open al lavoro da casa sua a Milano

Valerio Berra di Open al lavoro da casa sua a Milano

Enzo Monaco di Open al lavoro da casa sua a Milano

Fabio Giuffrida di Open al lavoro da casa sua a Milano

Angela Gennaro di Open (e il suo gatto) al lavoro da casa sua a Roma

Cristin Cappelletti di Open al lavoro da casa sua a Milano

Riccardo Liberatore a lavoro da casa a Milano

Andrea Garantola di Open al lavoro da casa sua a Legnano

Francesca Simili di Open al lavoro da casa sua a Milano

Giulia Delogu di Open al lavoro da casa sua a Milano

Maria Pia Mazza di Open al lavoro da casa sua a Milano

David Puente di Open al lavoro da casa sua a Milano

Giulia Marchina di Open al lavoro da casa sua a Roma

Foto di Daniela Cristofaro

Foto di Valerio Antonucci

Qualche minuto nel parco sotto casa con la bambina – Foto di Carlotta Borasco

Foto scattata da Giorgia Dramisino

Foto di Eleonora Cinquepalmi

Smart planking vista lago – Foto di Erind Guri

“Premature” lezioni di cucina alla bambina – Foto di Carlotta Borasco

Foto di Matteo Russo

Foto di Annalisa Martini

Glaukos Glaucus e il suo cane Theo

Foto di Antonella Meglio

Lucia Ceccarelli

Margherita Rossi

Foto di Nicolò Zambelli

Anton Dekhtyarenko

Foto di Veronica Maniscalco

Foto di Luca Gamberini

Foto di Miriam Lanotte

Elisa Caresani con Maso e Carmen

Foto di Anisia Amadio

Foto di Eleonora Zurlo

Michela Vasini da Milano

Serena Ferrari prende il sole dalla finestra a Genova

Danila Barbieri

Alessio Spetale

Rohan Smith e i suoi vicini fanno un aperitivo alla finestra tutti i giorni alle 18

Dumitrita Moraru

Cristina Patti

Pane fatto in casa da Giorgia Brisotto

Giorgia Lombardini e il suo ragazzo hanno “ricreato” un’atmosfera da bar in casa propria

Francesco trascorre la quarantena giocando alla PlayStation

Lezioni a distanza durante la quarantena – foto di Vatinee Suvimol

Giulio e Nicholas fanno i biscotti con mamma – foto di Domenico Bonfrate

Benedetta Gambaro e il suo cane Macchia

Danilo Mastrogiacomo da Roma

Andrea Messina riordina vecchie diapositive da digitalizzare

Das e colori in quarantena, di Gabriel e Alessia

Foto di Francesca Fiorendi

Luana Fusco da Napoli

Silvio Gatto si dedica alla cucina creativa

Sabato sera con gli amici, ma da remoto – foto di Silvia Luraschi

Foto di Marco Gentili

Roberta Giaconi si “traveste” da opera d’arte

Elena Mascia e il suo cane

I cugini Verdesca durante una videochiamata

Battaglia navale in videoconferenza, di Angela Parisi

Paola Vona e le sue letture da quarantena

La famiglia italo-finlandese di Martina Biondi ha appeso questo disegno fuori dalla finestra di casa sua, in Finlandia

Viviana Spinelli da Lecco

“L’opera” della figlia di Veronica Adda per esprimere la paura del coronavirus

Ciro Furia pianta un albero in giardino

Martina Santangelo fa yoga con il suo cane

An Raba si dedica alla cucina slow

Simone Capestrano, dall’Abruzzo, segue una lezione in collegamento con il Politecnico Di Milano

Laura Gisonna da Napoli

Alice Raffaele e il suo gruppo di lettura della Biblioteca Fausto Sabeo di Chiari (BS)

Chiara Minglino

Sara Boddi via Instagram

Andrea Dominici via Instagram

Silvia Matzeu e la sua amica Nema, entrambe mamme, hanno creato un progetto social per bambini, il #colorailcorona

Melania Natullo da Napoli è a casa con i figli da una decina di giorni e si ingegna in ogni modo per tenerli impegnati

Matteo Draga trascorre le giornate leggendo

Le nuove letture di Marica Cataudo

Giacomo D’Agostino



Alessio Di Pascale

Stefano Canti, da Senigallia (Ancona), sta rileggendo la tesi che aveva scritto alla luce delle recenti iniziative online lanciate da teatri e musei per far fronte alla chiusura forzata

Sara Vallesi studia in videochiamata con i suoi amici

Foto di Ciro Botta

Sebastiano Frattini, violinista, tra una lezione online e un caffè si dedica alla passione di radioamatore

Foto di Antonella Giuffrida

Linda Cappo da Milano segue seguire un corso online dell’Istituto Superiore di Sanità sul Covid-19

Alberto Prada gioca a carte con la sua famiglia

I disegni e le illustrazioni

Illustrazione di Martina Antoniotti

Illustrazione di Martina Antoniotti

Illustrazione di Martina Antoniotti

Giulia Ballisai

Veronica Maniscalco

Disegno di Carlotta Coffaro

Disegno di Daniele Catalli

Illustrazione di Giulia Gardelli

Disegno di Marco Codolo da Verona

L’illustrazione di Carlo Alberto Giardina

I video

Video di Elena Petkolicheva

Ogni giorno Rohan Smith organizza un aperitivo musicale alla finestra alle 18

Francesca Bonaita, da Milano, suona il suo violino

Gianfranco Castiglia, da Lungro (Cosenza), rilegge I promessi sposi

I messaggi

Durante questa quarantena la mia sbadataggine mi fa compagnia (come sempre e forse più di prima). Io e il mio ragazzo stiamo passando queste settimane in due città diverse. Ieri noto che un’azienda di cioccolatini, causa quarantena, dava la possibilità ai clienti di fare ordini online. Decido allora di fare al mio ragazzo una sorpresa, inviandogli una scatola di dolci. MA ecco che la mia sbadataggine si mette in mezzo (assieme ad una buona dose di sfortuna): non solo invio distrattamente i cioccolatini a me stessa invece che a lui, ma alla mia e-mail di cambio indirizzo di consegna il costumer care risponde due ore dopo che io ho già rifatto l’ordine. – Anna Matteucci

#lamiaquarantena fatta di lezioni dell’università online, la serie Suits, un libro di Rampini, la vernice per le case da giardino e l’ora d’aria-di-mascherina passata a fare la spesa dopo una settimana di tonno e uova. Potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio, potrei essere all’università, in mezzo ai banchi che tanto detesto ma che ora mi mancano. Potrebbe anche essere più divertente perché passata l’euforia iniziale, le lezioni sul letto sono di una noia mortale. Potrebbe essere anche più brutto il tempo, così da non farmi sempre venir voglia di accendere la griglia e far sfrigolare qualche bistecca in compagnia. Potrebbero tante cose, ad essere sincero. Di una cosa sono certo: appena sarà finito questo incubo, non mi lamenterò più di dovermi svegliare per andare a lezione.

Intanto si tira aventi, si legge, si guarda, si cucina, si mangia (tanto), si colora, si studia. Tutti già carichi, tutti già pronti a correre più veloci ed abbracciarci con più forza domani!

Grazie per il lavoro che fate e le informazioni che date. Ci rivedremo tra qualche vostra riga d’articolo a piangere per l’ennesima boiata di Salvini o a ridere leggendo una bufala a proposito della vitamina B che fa crescere gli addominali in 3 giorni. Nel frattempo #stateacasa. – Nicolò Zambelli

La mia è una storia triste,Dopo più di una settimana che non vedevo il mio fidanzato per vari motivi, il primo giorno di quarantena lui vince una borsa erasmus di 6 mesi. Per carità partirà l’anno prossimo ma stare a casa senza poterlo vedere sapendo che il tempo passa e la partenza comunque si avvicina mi sta straziando. È veramente faticoso stare in quarantena. – Elena Rinaldi

Sono una studentessa fuorisede bloccata a Trento con i miei due coinquilini, di cui uno è un ragazzo Erasmus che non parla italiano e l’altra una ragazza siciliana che non parla l’inglese, quindi fungo da mediatrice. In questi giorni sto tenendo una sorta di diario, ogni giorno scrivo circa due pagine di word, principalmente per sfogarmi ma anche per rileggerlo fra un paio d’anni, giusto per rinfrescarmi la memoria su quanta libertà diamo per scontata tutti i giorni. – Rebecca Franzin da Trento

Sto (ri)leggendo le poesie di Patrizia Cavalli e Valentino Zeichen. – Sergio Gregor Martin Gerace

Ho creato una paginetta su Facebook dove ogni giorno metto ricette, libri, musica, film consigliati, ma anche giochi e attività per bambini, oltre che link vari che reputo interessanti. Insomma… Cerco di condividere tante piccole cose positive che ci aiutino a vivere al meglio questo tempo! – Giulia Maio

Al lavoro, da casa e con qualche ostacolo organizzativo (appena rientro obbligo tutti, me per prima, alla condivisione in cloud anche degli appunti delle riunioni)… per ora #stiamoacasa – Rita Silvestri

Leggo, cucino, gioco molto di più in queste settimane con mio figlio ” quattrenne”… Provo a tessere reti di e-learning per i miei alunni di terza elementare…. Creo mappe, video, giochi logici da fare per sentirsi meno persi. – Carmen Quaglia

